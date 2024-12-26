Коли потрібен десерт, а сил йти в магазин або стояти біля плити немає, завжди на порятунок приходить цукровий пиріг. Цей класичний дріжджовий пиріг спочатку здобув прихильність французів, а потім завоював і світову славу. 24 Канал пропонує оцінити всі його переваги з рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт французького цукрового пирога
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнт:
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 столові ложки цукру;
– 25 грамів пресованих дріжджів;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 курячі яйця;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 470 грамів пшеничного борошна;
– 120 грамів вершкового масла (73%);
– 200 мілілітрів вершків (30%).
Для цукрової посипки:
– 120 грамів цукру;
– 60 грамів вершкового масла (73%);
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
Підігрійте молоко до температури близько 40 градусів, розтопіть масло і змішайте його з молоком і дріжджами. Додайте всі інгредієнти й замісіть тісто вручну. Воно повинно залишатися трохи рідким і липким.
Накрийте тісто чистим рушником і поставте в тепле місце на годину, щоб воно піднялося.
Для цукрової посипки змішайте виделкою цукор, вершкове масло та ванільний цукор. Підготовлену суміш покладіть у холодильник до моменту використання.
Форму для випікання застеліть пергаментним папером і перекладіть у неї тісто. Знову накрийте рушником і залиште ще на 20 хвилин для підняття.
Змочіть палець або кінчик ложки олією й зробіть заглиблення в тісті.
Розкладіть підготовлену цукрову посипку в заглиблення й по всій поверхні пирога. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.
Після випікання дістаньте пиріг, полийте його вершками й поверніть у духовку ще на 10 хвилин.
Дочекайтеся, поки пиріг повністю охолоне, вийміть його з форми й подавайте до столу.
Смачного!
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