Коли потрібен десерт, а сил йти в магазин або стояти біля плити немає, завжди на порятунок приходить цукровий пиріг. Цей класичний дріжджовий пиріг спочатку здобув прихильність французів, а потім завоював і світову славу. 24 Канал пропонує оцінити всі його переваги з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт французького цукрового пирога

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнт:

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 столові ложки цукру;

– 25 грамів пресованих дріжджів;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 курячі яйця;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 470 грамів пшеничного борошна;

– 120 грамів вершкового масла (73%);

– 200 мілілітрів вершків (30%).

Для цукрової посипки:

– 120 грамів цукру;

– 60 грамів вершкового масла (73%);

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Підігрійте молоко до температури близько 40 градусів, розтопіть масло і змішайте його з молоком і дріжджами. Додайте всі інгредієнти й замісіть тісто вручну. Воно повинно залишатися трохи рідким і липким. Накрийте тісто чистим рушником і поставте в тепле місце на годину, щоб воно піднялося. Для цукрової посипки змішайте виделкою цукор, вершкове масло та ванільний цукор. Підготовлену суміш покладіть у холодильник до моменту використання. Форму для випікання застеліть пергаментним папером і перекладіть у неї тісто. Знову накрийте рушником і залиште ще на 20 хвилин для підняття. Змочіть палець або кінчик ложки олією й зробіть заглиблення в тісті. Розкладіть підготовлену цукрову посипку в заглиблення й по всій поверхні пирога. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин. Після випікання дістаньте пиріг, полийте його вершками й поверніть у духовку ще на 10 хвилин. Дочекайтеся, поки пиріг повністю охолоне, вийміть його з форми й подавайте до столу.

Смачного!

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