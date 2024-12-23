Щоб ковбаса вийшла особливо апетитною та соковитою, варто обирати хороший свинячий ошийок, розповідає 24 Канал з посиланням на "Місто". Втім, якщо у вас під рукою вже є інше м'ясо, можна просто додати трішки сала.

Цікаво Він просто дивовижний: святковий салат з червоною рибою, який ледь не злизують з тарілок

Рецепт домашньої ковбаси

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячого ошийка (або 1,2 кілограма лопатки та 300 грамів сала);

– 2 невеликі головки часнику;

– 2 чайні ложки солі (без гірки);

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 100 мілілітрів крижаної води;

– 2 метри свинячої кишки.

Приготування:

Наріжте вимите м’ясо невеликими кубиками, щоб зберегти текстуру справжньої ковбаси. Якщо бажаєте, можна перекрутити його через м’ясорубку, але кубики додадуть ковбасі особливого смаку. Додайте до м’яса подрібнений часник, сіль, перець і крижану воду. Ретельно перемішайте фарш руками протягом 10 хвилин, щоб усі інгредієнти добре з’єдналися. Залишіть фарш настоюватися в прохолодному місці на 3 години. Замочіть кишки у воді з додаванням солі та соди на 30 хвилин. Після цього ретельно промийте їх як зовні, так і всередині, видаліть зайві плівки. Один кінець кишки зав’яжіть міцною бавовняною ниткою, щоб фарш не витікав. Для наповнення ковбаси використовуйте м’ясорубку зі спеціальною насадкою. Наповнюйте оболонку фаршем, але не надто щільно, щоб під час запікання вона не луснула. Не забудьте проколоти ковбасу зубочисткою через кожні 2 – 3 сантиметри. Це допоможе випустити зайве повітря й запобігти розриву оболонки під час приготування. Випікайте ковбасу в розігрітій до 180 градусів духовці, періодично перевертаючи її та поливаючи соком, що виділяється під час приготування. Для соковитості можна запікати ковбасу у фользі або рукаві.

Смачного!

Смачно і колоритно: готуємо смачний печінковий рулетик.