Така страва вам точно сподобається. До слова, ви можете використовувати й лісові гриби.
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Грибна підливка
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 40 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка масла 73%;
– 680 грамів печериць;
– 400 мілілітрів води;
– 200 грамів сметани 30%;
– 0,5 чайної ложки сушеного чебрецю;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю і часник подрібніть, а гриби наріжте довільними шматками.
- Нагрійте на пательні олію і вершкове масло, засипте цибулю та готуйте до м'якості приблизно 1 – 2 хвилини. Додайте часник і готуйте ще пів хвилини.
- Додайте гриби, приправте сіллю і перцем, перемішайте. Готуйте на середньому вогні, доки не випарується сік.
- Посипте гриби борошном і перемішайте. Готуйте, доки борошно не розчиниться. Додайте близько 400 мілілітрів води. Вливайте частинами, швидко перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Готуйте підливу впродовж 2 хвилин, після чого додайте сметану. Коли підлива закипить, скуштуйте й доведіть до смаку сіллю й перцем. Всипте чебрець і перемішайте. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою й настоюйте підливу щонайменше 5 хвилин.
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