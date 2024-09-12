Така страва вам точно сподобається. До слова, ви можете використовувати й лісові гриби.

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Грибна підливка

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 40 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка масла 73%;

– 680 грамів печериць;

– 400 мілілітрів води;

– 200 грамів сметани 30%;

– 0,5 чайної ложки сушеного чебрецю;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Цибулю і часник подрібніть, а гриби наріжте довільними шматками. Нагрійте на пательні олію і вершкове масло, засипте цибулю та готуйте до м'якості приблизно 1 – 2 хвилини. Додайте часник і готуйте ще пів хвилини. Додайте гриби, приправте сіллю і перцем, перемішайте. Готуйте на середньому вогні, доки не випарується сік. Посипте гриби борошном і перемішайте. Готуйте, доки борошно не розчиниться. Додайте близько 400 мілілітрів води. Вливайте частинами, швидко перемішуючи, щоб не було грудочок. Готуйте підливу впродовж 2 хвилин, після чого додайте сметану. Коли підлива закипить, скуштуйте й доведіть до смаку сіллю й перцем. Всипте чебрець і перемішайте. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою й настоюйте підливу щонайменше 5 хвилин.

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