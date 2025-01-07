Його легко приготувати вдома, використовуючи лише кілька інгредієнтів. Рецептом справжнього гарячого шоколаду ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Як приготувати густий гарячий шоколад вдома

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Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 50 грамів чорного шоколаду (70%);
– 1 столова ложка какао-порошку;
– цукор – до смаку;
– ванільний цукор або щіпка кориці – за бажанням.

Приготування:

  1. Молоко нагрійте на середньому вогні, але не доводьте до кипіння.
  2. До нього додайте какао-порошок і ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок.
  3. Шоколад поламайте на шматочки й додайте у гаряче молоко, постійно помішуючи, поки він повністю не розтане. Для солодкості додайте цукор, а ваніль чи кориця може підкреслити аромат.
  4. Готовий напій подавайте у великих чашках, прикрасивши збитими вершками чи маршмелоу.

Гарячий шоколад виходить густим, насиченим і заряджає енергією навіть у найпохмуріший день.

До слова, доповнить трапезу смачний "Медовик".