Його легко приготувати вдома, використовуючи лише кілька інгредієнтів. Рецептом справжнього гарячого шоколаду ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Як приготувати густий гарячий шоколад вдома
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Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 50 грамів чорного шоколаду (70%);
– 1 столова ложка какао-порошку;
– цукор – до смаку;
– ванільний цукор або щіпка кориці – за бажанням.
Приготування:
- Молоко нагрійте на середньому вогні, але не доводьте до кипіння.
- До нього додайте какао-порошок і ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок.
- Шоколад поламайте на шматочки й додайте у гаряче молоко, постійно помішуючи, поки він повністю не розтане. Для солодкості додайте цукор, а ваніль чи кориця може підкреслити аромат.
- Готовий напій подавайте у великих чашках, прикрасивши збитими вершками чи маршмелоу.
Гарячий шоколад виходить густим, насиченим і заряджає енергією навіть у найпохмуріший день.
До слова, доповнить трапезу смачний "Медовик".