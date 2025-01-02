Для тих, хто шукає альтернативу класичному варіанту, безалкогольний глінтвейн стане ідеальним рішенням. Він чудово підходить для всієї родини, адже його можна подавати навіть дітям чи тим, хто не вживає алкоголь. Як приготувати глінтвейн без алкоголю розповідає 24 Канал з посиланням на UA-vestnik.

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Як приготувати смачний глінтвейн без алкоголю

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

– 600 мілілітрів виноградного соку;

– 2 столові ложки апельсинової та лимонної цедри;

– 100 мілілітрів води;

– пів одного яблука;

– 1 столова ложка родзинок;

– кілька дрібок меленої кориці;

– дрібка кардамону та імбиру;

– 0,5 чайної ложки гвоздики.

Приготування:

В каструлю налийте сік та включіть нагрів. Покладіть всі вказані прянощі та воду. Перемішайте.

Додайте цитрусову цедру. Поки все прогрівається, наріжте яблуко тонкими пластинками. Покладіть їх в глінтвейн.

Глінтвейн не має кипіти, а тільки прогріватися. Коли виключите плиту, не поспішайте розливати напій в склянки. Нехай постоїть на плиті хоча б 5 хвилин.

Смачного!

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