Цей напій складається з ананасового пюре та кави в поєднанні з традиційним іспанським ігристим вином, що робить його унікальним доповненням до будь-якого святкування. Рецептом ананасового сорбету ділиться 24 Канал з посиланням на Bilshe.

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Рецепт ананасового сорбету на Новий рік

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);

– 1 ананас свіжий;

– 1 апельсин;

– 1 лимон;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.

Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.

В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.

Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.

Смачного!

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