Цей напій складається з ананасового пюре та кави в поєднанні з традиційним іспанським ігристим вином, що робить його унікальним доповненням до будь-якого святкування. Рецептом ананасового сорбету ділиться 24 Канал з посиланням на Bilshe.

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Рецепт ананасового сорбету на Новий рік

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);
– 1 ананас свіжий;
– 1 апельсин;
– 1 лимон;
– 100 грамів цукру.

Приготування:

  1. Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.
  2. Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.
  3. В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.
  4. Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.

Смачного!

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