Цей напій складається з ананасового пюре та кави в поєднанні з традиційним іспанським ігристим вином, що робить його унікальним доповненням до будь-якого святкування. Рецептом ананасового сорбету ділиться 24 Канал з посиланням на Bilshe.
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Рецепт ананасового сорбету на Новий рік
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);
– 1 ананас свіжий;
– 1 апельсин;
– 1 лимон;
– 100 грамів цукру.
Приготування:
- Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.
- Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.
- В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.
- Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.
Смачного!
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