Учасниця 12 сезону проєкту "МастерШеф" Мирослава Пекарюк поділилася в інстаграмі своїм простим рецептом. Він вам точно сподобається.
Буде смачно Рецепт з маминого записника: готуємо ароматне лечо по-херсонськи на зиму
Закуска з перців на зиму
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 750 грамів очищеного перцю ротунда;
– 250 мілілітрів води;
– 5 столових ложок олії;
– 5 столових ложок оцту;
– 5 столових ложок рідкого меду;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 лаврові листки;
– 5 горошинок чорного перцю;
– 3 зубчики часнику.
Дивіться, як приготувати закуску з перцю на зиму: відео
Приготування:
- Зробіть маринад з води, оцту, олії, меду, солі, перцю-горошку та лаврових листків.
- Перці проваріть у маринаді 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи.
- Потім у попередньо підготовлену стерилізовану банку покладіть почергово нарізаний часник та перець.
- Залийте маринадом, закрутіть банку простерилізованою кришкою, переверніть вверх дном, закутайте рушником і залиште до повного вистигання.
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