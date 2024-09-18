Учасниця 12 сезону проєкту "МастерШеф" Мирослава Пекарюк поділилася в інстаграмі своїм простим рецептом. Він вам точно сподобається.

Буде смачно Рецепт з маминого записника: готуємо ароматне лечо по-херсонськи на зиму

Закуска з перців на зиму

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 750 грамів очищеного перцю ротунда;

– 250 мілілітрів води;

– 5 столових ложок олії;

– 5 столових ложок оцту;

– 5 столових ложок рідкого меду;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 лаврові листки;

– 5 горошинок чорного перцю;

– 3 зубчики часнику.

Дивіться, як приготувати закуску з перцю на зиму: відео

Приготування:

Зробіть маринад з води, оцту, олії, меду, солі, перцю-горошку та лаврових листків. Перці проваріть у маринаді 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи. Потім у попередньо підготовлену стерилізовану банку покладіть почергово нарізаний часник та перець. Залийте маринадом, закрутіть банку простерилізованою кришкою, переверніть вверх дном, закутайте рушником і залиште до повного вистигання.

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