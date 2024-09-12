Дієтичні котлети з курячого філе та грибів можна подавати навіть дітям. Однак вони майже не відрізняються на смак від смажених.

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Рецепт котлет з грибами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 400 грамів печериць;

– 150 грамів цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 10 – 15 грамів вершкового масла;

– мускатний горіх, коріандр, сухий часник, сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Подрібніть куряче філе у фарш, дрібно наріжте очищені гриби та з'єднайте все з рештою інгредієнтів. Додайте спеції, сіль та добре вимісіть масу руками. Сформуйте невеликі котлети та викладіть їх на деко, вкрите пергаментом. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте котлети 25 – 30 хвилин до готовності.

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