Дієтичні котлети з курячого філе та грибів можна подавати навіть дітям. Однак вони майже не відрізняються на смак від смажених.
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Рецепт котлет з грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Подрібніть куряче філе у фарш, дрібно наріжте очищені гриби та з'єднайте все з рештою інгредієнтів.
- Додайте спеції, сіль та добре вимісіть масу руками.
- Сформуйте невеликі котлети та викладіть їх на деко, вкрите пергаментом.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте котлети 25 – 30 хвилин до готовності.
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