Дієтичні котлети з курячого філе та грибів можна подавати навіть дітям. Однак вони майже не відрізняються на смак від смажених.

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Рецепт котлет з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Подрібніть куряче філе у фарш, дрібно наріжте очищені гриби та з'єднайте все з рештою інгредієнтів.
  2. Додайте спеції, сіль та добре вимісіть масу руками.
  3. Сформуйте невеликі котлети та викладіть їх на деко, вкрите пергаментом.
  4. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте котлети 25 – 30 хвилин до готовності.

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