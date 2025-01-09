Ніжні і хрусткі печеньки можна приготувати як з цукром, так і з сіллю. 24 Канал з посиланням на WomanLife пропонує приготувати солений крекер з різним насінням.
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Крекер з насінням – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 дека
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна цілозернового;
– 100 мілілітрів олії (краще оливкова);
– 100 мілілітрів гарячої води;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1,5 столової ложки насіння льону;
– 1,5 столової ложки насіння соняшнику;
– 1,5 столової ложки кунжуту.
Приготування:
- У мисці змішайте гарячу воду, олію, сіль і цукор, перемішайте.
- У борошно додайте розпушувач, просійте.
- У рідку масу додайте борошняну суміш і перемішайте. Додайте яйце і замісіть м'яке ніжне тісто, що не липне до рук.
- На пергаменті розкачайте тісто в тонкий пласт 3 міліметри, розріжте ножем для піци на прямокутники (6 на 8 сантиметрів) або в будь-якій формі, яка вам подобається.
- Насипте в серединку кожного прямокутника суміш із насіння, пройдіться качалкою, вдавлюючи насіння в тісто.
- Випікайте при 180 градусах 20 – 25 хвилин до красивого рум'яного кольору.
Смачного!
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