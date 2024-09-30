Він настільки смачний, що кожен попросить добавки. Запікання овочів надає ще більше смаку, ніж просто варіння їх у бульйоні, повідомляє Pysznosci. Вам точно сподобається поєднання солодкого гарбуза, фети та ароматних овочів.
До теми Так паштет мало хто готує, а дарма: копійчаний варіант з квасолею
Крем-суп з фетою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів сиру фета;
– 2 цибулини;
– 4 помідори;
– 1 довгий червоний перець;
– 1 довгий помаранчевий перець;
– 600 грамів гарбуза Хоккайдо після очищення;
– 2 гілочки свіжого розмарину;
– 1 головка часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки перцю;
– 1/4 склянки оливкової олії;
– 600 мілілітрів овочевого бульйону;
добавки на 1 порцію:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка насіння соняшнику.
Приготування:
- Помідори, перець і цибулю наріжте дрібніше, гарбуз почистіть і подрібніть.
- Викладі овочі на деко, застелене пекарським папером, додати сир фета і гілочки свіжого розмарину. Посипати сіллю і перцем, полити оливковою олією і поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
- Після закінчення цього часу перекладіть сир і овочі в блендер. Обсмажені зубчики часнику віджати від лушпиння і додати бульйон. Збийте все в однорідну масу.
- Хліб нарізати скибочками і випікати на сковороді. Перелийте суп в миску, посипте смаженим насінням і полийте оливковою олією.
Як приготувати особливий паштет: варіант з овочів.