Він настільки смачний, що кожен попросить добавки. Запікання овочів надає ще більше смаку, ніж просто варіння їх у бульйоні, повідомляє Pysznosci. Вам точно сподобається поєднання солодкого гарбуза, фети та ароматних овочів.

До теми Так паштет мало хто готує, а дарма: копійчаний варіант з квасолею

Крем-суп з фетою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів сиру фета;

– 2 цибулини;

– 4 помідори;

– 1 довгий червоний перець;

– 1 довгий помаранчевий перець;

– 600 грамів гарбуза Хоккайдо після очищення;

– 2 гілочки свіжого розмарину;

– 1 головка часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки перцю;

– 1/4 склянки оливкової олії;

– 600 мілілітрів овочевого бульйону;

добавки на 1 порцію:

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка насіння соняшнику.

Приготування:

Помідори, перець і цибулю наріжте дрібніше, гарбуз почистіть і подрібніть. Викладі овочі на деко, застелене пекарським папером, додати сир фета і гілочки свіжого розмарину. Посипати сіллю і перцем, полити оливковою олією і поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Після закінчення цього часу перекладіть сир і овочі в блендер. Обсмажені зубчики часнику віджати від лушпиння і додати бульйон. Збийте все в однорідну масу. Хліб нарізати скибочками і випікати на сковороді. Перелийте суп в миску, посипте смаженим насінням і полийте оливковою олією.

Як приготувати особливий паштет: варіант з овочів.