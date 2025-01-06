Поєднання свинини та чорносливу здатне додати колориту будь-якому святу. Кожна господиня, що готувала ці крученики бодай раз, точно повертається до них за кожної зручної нагоди. 24 Канал пропонує скористатися рецептом Oboz.ua.
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Рецепт кручеників зі свинини з чорносливом
- Час: 8
- Порцій: 45 хвилин
Інгредієнти:
– 400 грамів свинячої корейки;
– 80 грамів чорносливу;
– сіль – до смаку;
– чорний мелений перець – до смаку;
– мелений мускатний горіх – до смаку;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 50 мілілітрів води.
Приготування:
Спочатку м'ясо потрібно злегка відбити, щоб зробити його тоншим і більш еластичним.
На край кожного шматочка викладіть по два шматочки чорносливу (кількість можна регулювати залежно від розміру м’яса).
Змішайте у мисці сіль, мелений чорний перець і мускатний горіх. Цією сумішшю рівномірно приправте відбиті шматочки м’яса.
Скрутіть кожен шматочок у рулет, щоб чорнослив і спеції опинилися всередині.
Форму для запікання застеліть пергаментним папером і викладіть на неї сформовані м’ясні рулетики.
Для заливки змішайте у мисці воду, сметану, майонез, сіль, перець і мускатний горіх. Перемішайте до однорідної консистенції й полийте цією сумішшю рулетики у формі.
Запікайте страву в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 30 хвилин. Подавати рулетики можна гарячими або теплими з улюбленим гарніром.
Смачного!
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