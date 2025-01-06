Поєднання свинини та чорносливу здатне додати колориту будь-якому святу. Кожна господиня, що готувала ці крученики бодай раз, точно повертається до них за кожної зручної нагоди. 24 Канал пропонує скористатися рецептом Oboz.ua.

До речі Їх точно варто спробувати: старовинні вареники з маком на Йордан

Рецепт кручеників зі свинини з чорносливом

Час : 8

: 8 Порцій: 45 хвилин

Інгредієнти:

– 400 грамів свинячої корейки;

– 80 грамів чорносливу;

– сіль – до смаку;

– чорний мелений перець – до смаку;

– мелений мускатний горіх – до смаку;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 50 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку м'ясо потрібно злегка відбити, щоб зробити його тоншим і більш еластичним. На край кожного шматочка викладіть по два шматочки чорносливу (кількість можна регулювати залежно від розміру м’яса). Змішайте у мисці сіль, мелений чорний перець і мускатний горіх. Цією сумішшю рівномірно приправте відбиті шматочки м’яса. Скрутіть кожен шматочок у рулет, щоб чорнослив і спеції опинилися всередині. Форму для запікання застеліть пергаментним папером і викладіть на неї сформовані м’ясні рулетики. Для заливки змішайте у мисці воду, сметану, майонез, сіль, перець і мускатний горіх. Перемішайте до однорідної консистенції й полийте цією сумішшю рулетики у формі. Запікайте страву в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 30 хвилин. Подавати рулетики можна гарячими або теплими з улюбленим гарніром.

Смачного!

Після нього облизують тарілку: як приготувати знаменитий торт з 80-х.