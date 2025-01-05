Вареники з маком – одна з найдавніших страв української кухні. Святковий стіл є чудовою нагодою скористатися цим рецептом та подарувати рідним особливі враження. 24 Канал пропонує підтримати традицію з рецептом "Шуба".
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Рецепт вареників з маком
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– 1 столова ложка олії.
Для начинки:
– 200 грамів маку;
– цукор – до смаку.
Приготування:
Спочатку готуємо макову начинку. Залийте сухий мак окропом, щоб вода покривала його приблизно на два пальці. Дайте настоятися протягом 40 – 60 хвилин або більше.
Потім злийте воду та перетріть мак у ступці або збийте блендером. Додайте цукор і добре перемішайте.
Для приготування тіста насипте борошно гіркою в глибоку миску. У центрі зробіть заглиблення, вбийте туди яйце та перемішайте його з частиною борошна.
Додайте сіль, гашену оцтом соду, а потім поступово вливайте молоко, постійно вимішуючи тісто. Продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане еластичним і гладким на дотик.
Розкачайте тісто качалкою на тонкий пласт. За допомогою склянки виріжте кружальця. Викладіть на кожне кружальце трохи макової начинки, а потім акуратно заліпіть краї.
Варіть вареники в киплячій воді у великій каструлі. Коли вони піднімуться на поверхню, проваріть ще 1 – 2 хвилини, після чого виймайте шумівкою.
Смачного!
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