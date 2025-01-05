Вареники з маком – одна з найдавніших страв української кухні. Святковий стіл є чудовою нагодою скористатися цим рецептом та подарувати рідним особливі враження. 24 Канал пропонує підтримати традицію з рецептом "Шуба".

Не пропустіть Цей дует просто фантастичний: рецепт курячих рулетиків з креветками – як в ресторані

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 1 столова ложка олії.

Для начинки:

– 200 грамів маку;

– цукор – до смаку.

Приготування:

Спочатку готуємо макову начинку. Залийте сухий мак окропом, щоб вода покривала його приблизно на два пальці. Дайте настоятися протягом 40 – 60 хвилин або більше.

Потім злийте воду та перетріть мак у ступці або збийте блендером. Додайте цукор і добре перемішайте.

Для приготування тіста насипте борошно гіркою в глибоку миску. У центрі зробіть заглиблення, вбийте туди яйце та перемішайте його з частиною борошна.

Додайте сіль, гашену оцтом соду, а потім поступово вливайте молоко, постійно вимішуючи тісто. Продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане еластичним і гладким на дотик.

Розкачайте тісто качалкою на тонкий пласт. За допомогою склянки виріжте кружальця. Викладіть на кожне кружальце трохи макової начинки, а потім акуратно заліпіть краї.