Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в інстаграмі своїм рецептом смачнющого лаваша на мангалі. Він вам також сподобається!
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Лаваш на мангалі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 лаваші;
– 100 грамів сулугуні;
– 100 грамів фаршу;
– сіль, перець, паприка, кріп до смаку.
Дивіться, як приготувати лаваш на мангалі: відео
Приготування:
- На один лаваш намастіть тонкий шар фаршу. Приправте спеціями.
- Зверху викладіть тертий сулугуні та подрібнений кріп. Накрийте другим лавашем.
- Викладіть на решітку і запікайте до готовності фаршу.
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