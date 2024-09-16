Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в інстаграмі своїм рецептом смачнющого лаваша на мангалі. Він вам також сподобається!

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Лаваш на мангалі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 лаваші;
– 100 грамів сулугуні;
– 100 грамів фаршу;
– сіль, перець, паприка, кріп до смаку.

Дивіться, як приготувати лаваш на мангалі: відео

Приготування:

  1. На один лаваш намастіть тонкий шар фаршу. Приправте спеціями.
  2. Зверху викладіть тертий сулугуні та подрібнений кріп. Накрийте другим лавашем.
  3. Викладіть на решітку і запікайте до готовності фаршу.

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