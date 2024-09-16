Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в інстаграмі своїм рецептом смачнющого лаваша на мангалі. Він вам також сподобається!

Буде смачно Ви готуватимете яєшню лише так: елементарний рецепт культової шакшуки

Лаваш на мангалі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 лаваші;

– 100 грамів сулугуні;

– 100 грамів фаршу;

– сіль, перець, паприка, кріп до смаку.

Дивіться, як приготувати лаваш на мангалі: відео

Приготування:

На один лаваш намастіть тонкий шар фаршу. Приправте спеціями. Зверху викладіть тертий сулугуні та подрібнений кріп. Накрийте другим лавашем. Викладіть на решітку і запікайте до готовності фаршу.

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