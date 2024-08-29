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Лимонад з кавуна
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 800 грамів кавуна;
– 1 лимон;
– 100 грамів цукру;
– 5 гілочок м'яти;
– 800 мілілітрів газованої води;
– лід до смаку.
Дивіться, як готувати кавуновий лимонад: відео
Приготування:
- М'якоть кавуна подрібніть блендером та процідіть через сито.
- Лимон наріжте напівкільцями, засипте цукром, перемішайте та залиште на 10 хвилин.
- Додайте в глечик листя м'яти, лимон з цукровим сиропом та кавуновий сік.
- Додайте кубики льоду та перемішайте.
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