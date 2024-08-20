Буряк надасть капусті особливого смаку. Такий салат точно сподобається вашим близьким.
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Маринована капуста з буряком
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 капуста;
– 1 морква;
– 1 буряк;
– 3 зубчики часнику;
– 30 грамів зелені;
– 100 грамів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- На великій терці натріть моркву та буряк. Капусту нашинкуйте, посоліть та добре помніть руками.
- З'єднайте всі овочі в мисці. Додайте нарізану зелень і пропущений через прес часник.
- Для маринаду розігрійте олію з цукром, доведіть до кипіння та додайте оцет.
- Залийте овочі маринадом, посоліть та поперчіть. Поставте в холодильник на кілька годин або на ніч.
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