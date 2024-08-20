Буряк надасть капусті особливого смаку. Такий салат точно сподобається вашим близьким.

Варто спробувати Страва, яка стане вашою улюбленою: рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи

Маринована капуста з буряком

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 капуста;
– 1 морква;
– 1 буряк;
– 3 зубчики часнику;
– 30 грамів зелені;
– 100 грамів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. На великій терці натріть моркву та буряк. Капусту нашинкуйте, посоліть та добре помніть руками.
  2. З'єднайте всі овочі в мисці. Додайте нарізану зелень і пропущений через прес часник.
  3. Для маринаду розігрійте олію з цукром, доведіть до кипіння та додайте оцет.
  4. Залийте овочі маринадом, посоліть та поперчіть. Поставте в холодильник на кілька годин або на ніч.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.