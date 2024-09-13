Помідори "Під снігом" будуть не лише смачними, а й гарними. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.
Буде смачно Болгарський перець у томатному соусі: простий рецепт смачної закуски на зиму
Мариновані помідори "Під снігом"
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 7
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 100 грамів часнику.
Для маринаду на 1 літр води:
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 80 мілілітрів оцту 9%;
– 6 лаврових листків;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 8 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Помідори помийте. Часник почистьте та натріть.
- На дно стерилізованої банки покладіть 2 – 3 лаврові листки, 5 – 6 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю. Розкладіть помідори по банках та залийте крутим окропом до верху. Накрийте кришками та залиште на 15 – 20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю. На 1 літр додайте 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру та 80 мілілітрів оцту. Доведіть до закипання.
- Тим часом у банки з помідорами розкладіть натертий часник.
- Коли маринад закипить, розлийте його по банках і закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний кетчуп з кабачків.