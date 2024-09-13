Помідори "Під снігом" будуть не лише смачними, а й гарними. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.

Буде смачно Болгарський перець у томатному соусі: простий рецепт смачної закуски на зиму

Мариновані помідори "Під снігом"

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 7

Інгредієнти:

– 1 кілограм томатів;

– 100 грамів часнику.

Для маринаду на 1 літр води:

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 80 мілілітрів оцту 9%;

– 6 лаврових листків;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 8 горошин чорного перцю.

Приготування:

Помідори помийте. Часник почистьте та натріть. На дно стерилізованої банки покладіть 2 – 3 лаврові листки, 5 – 6 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю. Розкладіть помідори по банках та залийте крутим окропом до верху. Накрийте кришками та залиште на 15 – 20 хвилин. Злийте воду в каструлю. На 1 літр додайте 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру та 80 мілілітрів оцту. Доведіть до закипання. Тим часом у банки з помідорами розкладіть натертий часник. Коли маринад закипить, розлийте його по банках і закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.

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