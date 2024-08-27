Цей рецепт цілком можна назвати лінивим. Адже найголовніше в ньому – дочекатися, коли сливи доваряться.
Варто спробувати Впорається навіть дитина: готуємо розкішну шарлотку на соді
Мариновані сливи
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1,5 літра води;
– 1,1 кілограма цукру;
– 200 мілілітрів яблучного оцту;
– 100 грамів рому;
– 15 лаврових листків;
– 0,5 чайної ложки кориці;
– 15 суцвіть гвоздики;
– 15 горошин духмяного перцю;
– 20 горошин чорного перцю;
– 3 зірочки бодяну.
Приготування:
- Помийте сливи та замочіть їх у холодній воді на 30 хвилин.
- Тим часом приготуйте сироп. У воду додайте цукор, перемішайте до повного розчинення. Додайте яблучний оцет і ром. Після закипання проваріть ще 15 хвилин.
- Злийте воду зі слив і засипте їх спеціями. Потім залийте сиропом, закрийте кришкою і залиште на годину. Далі злийте сироп в окрему каструлю і поставте на вогонь, довівши до кипіння.
- Знову залийте цим же гарячим сиропом сливи й накрийте кришкою. Повторіть ці дії 3 рази, накриваючи кришкою і залишаючи щоразу на годину. Останній раз злийте сироп і доведіть до кипіння.
- У стерилізовані банки викладіть сливи та залийте їх киплячим сиропом. Закрутіть кришками, переверніть,вкутайте та залиште до повного остигання.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.