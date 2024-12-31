Щоб не порушити гармонію та привернути у дім добробут та удачу Змії треба обирати страви, які вона полюбляє, й уникати тих, що містять неулюблені інгредієнти. Зокрема, мовиться й про салати. Який салат не варто подавати на стіл на Новий рік 2025, розповідає 24 Канал.

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Який салат не варто готувати на Новий рік 2025

Змія не любить важкі, жирні та масні страви. Тому на новорічному столі має бути легке меню з вмістом простих інгредієнтів. І всіма улюблений салат "Мімоза", який часто присутній на святковій трапезі, – не найкращий вибір для 2025 року.

Річ у тім, що у цьому салаті є декілька складників, які Змія не схвалить, зокрема:

курячі яйця – для Змії цей продукт асоціюється із захистом потомства. Якщо ви приготуєте яйця або страви з ними, символ року може розцінити це як замах і акт агресії;



сардина – попри те, що Змія асоціюється з водною стихією, страви з риби та консервів вважаються невдалим вибором;



майонез – Змія цінує легкість, тому не ставте на стіл салати з майонезом, адже такі страви можуть створювати відчуття важкості.

Тож на новорічний стіл 2025 не варто ставити салат "Мімоза", краще знайти кориснішу альтернативу з продуктів, які полюбляє Змія.

До слова, якщо вам захочеться приготувати салат "Мімоза" в інший день – ловіть рецепт.