Такий салат ідеально підійде на святковий стіл у рік Дерев'яної змії. Класичним рецептом салату "Дністер" ділиться 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт салату "Дністер"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів білоголової капусти;

– 150 грамів напівкопченої ковбаси;

– 3 – 4 столові ложки зеленого консервованого горошку;

– 3 столові ложки майонез;

– сіль і перець – до смаку.

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Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте. Додайте дрібку солі й помніть рукою, щоб трохи пустила сік. З ковбаси зніміть оболонку. Наріжте смужками та покладіть до капусти. З горошку злийте рідину. Висипте його до капусти з ковбасою. Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте. Додайте спеції на свій смак.

Салат "Дністер" готовий – смачного!

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