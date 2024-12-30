Такий салат ідеально підійде на святковий стіл у рік Дерев'яної змії. Класичним рецептом салату "Дністер" ділиться 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт салату "Дністер"

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
400 грамів білоголової капусти;
150 грамів напівкопченої ковбаси;
3 – 4 столові ложки зеленого консервованого горошку;
3 столові ложки майонез;
– сіль і перець – до смаку.

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Приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте. Додайте дрібку солі й помніть рукою, щоб трохи пустила сік.
  2. З ковбаси зніміть оболонку. Наріжте смужками та покладіть до капусти.
  3. З горошку злийте рідину. Висипте його до капусти з ковбасою.
  4. Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте. Додайте спеції на свій смак.

Салат "Дністер" готовий – смачного!

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