Такий салат ідеально підійде на святковий стіл у рік Дерев'яної змії. Класичним рецептом салату "Дністер" ділиться 24 Канал з посиланням на Cookpad.
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Рецепт салату "Дністер"
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів білоголової капусти;
– 150 грамів напівкопченої ковбаси;
– 3 – 4 столові ложки зеленого консервованого горошку;
– 3 столові ложки майонез;
– сіль і перець – до смаку.
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Приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте. Додайте дрібку солі й помніть рукою, щоб трохи пустила сік.
- З ковбаси зніміть оболонку. Наріжте смужками та покладіть до капусти.
- З горошку злийте рідину. Висипте його до капусти з ковбасою.
- Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте. Додайте спеції на свій смак.
Салат "Дністер" готовий – смачного!
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