Ви могли цього не знати: чи можна давати дітям фрукти в школу

Зокрема, увагу більшості привертають фрукти, інформує Смачно 24. І це не дивно, адже фрукти можна і треба включити у дитячі ланч-бокси.

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Які фрукти давати дітям до школи

У школу дуже добре давати фрукти. Бажано обирати щільні, які тримають форму, як-от яблука або груші. М'які фрукти давати не варто, адже ваш школяр може їх почавити.

Найкраще давати кілька маленьких фруктів, ніж один великий. Адже якщо дати дуже велике яблуко, дитина навряд чи встигне його з'їсти під час перерви. Тому такі особливості краще враховувати.

Яблуко є чи не найпопулярнішим фруктом, який дають школярам. Вони соковиті, в міру солодкі, а також недорого коштують. Якщо ваша дитина не любить кусати яблука, просто наріжте їх скибочками, полийте трішки лимонним соком, щоб не потемніли, та покладіть у ланч-бокс.



Яблуко – ідеальний фрукт для перекусу / Фото Unsplash

У виборі фруктів в школу найкраще керуватися сезонністю:

взимку давати цитрусові, хурму,

навесні – банани, ківі,

влітку – яблука, персики, нектарини,

восени – диню, кавун, інжир, виноград тощо.

Найкраще включати до раціону дитини якомога більше видів фруктів. Тому батькам слід давати їх дітям і в школу, і вдома. Адже від того, що школяр їстиме, залежатиме робота імунної системи, органів травлення і так далі.

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