Не лише вода: які напої дати дітям в школу

В період навчання батьки часто дають дітям в школу воду. Однак існують смачніші та поживніші альтернативи.

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Вода з натуральними смаками

Діти часто не хочуть пити звичайну воду. Тому спробуйте настояти її на свіжих фруктах і травах з ночі. Є безліч смачних комбінацій, наприклад:

ананас і м'ята;

огірок і кавун;

чорниця і малина;

полуниця і лимон;

апельсин і лайм.

Смузі

У вже готових магазинних смузі є багато доданого цукру та інших штучних складників. Тож домашній варіант – найкращий вибір для школяра.

Смузі можуть бути особливо корисними для батьків, діти яких їдять далеко не все. Багато овочів, зокрема, броколі, шпинат і навіть цвітну капусту, можна замаскувати солодким на смак смузі, який сподобається дитині.



Поекспериментуйте з різними комбінаціями для смузі / Фото Unsplash

Ось деякі комбінації смузі для дітей:

капуста та ананас;

шпинат і чорниця;

персик і цвітна капуста;

полуниця та буряк.

Трав'яний чай

Попри те, що чай зазвичай не вважають дитячим напоєм, деякі трав'яні чаї є безпечними та корисними для малят.

Трав'яні чаї, такі як ромашка, м'ята, липа і лемонграс, – це чудова альтернатива підсолодженим напоям, оскільки не містять кофеїну і мають приємний смак. Також трав'яні чаї мають поживні властивості та можуть полегшити стан дітей, які хворіють або тривожаться.

Йогурт

Йогурт дуже добре насичує. Однак саме несолодкі питні варіанти – це те, що потрібно дитині в школі.

Дослідження показують, що діти, які п'ють йогурти, мають вищий рівень кальцію, магнію, фосфору, калію, загального цукру та вуглеводів. Також цей напій значно зменшує споживання жирних та солених продуктів.



Йогурт можна доповнити фруктами / Фото Unsplash

Рослинне молоко

Несолодкі рослинні види молока, такі як кокосове, конопляне та мигдальне, є універсальними напоями, які чудово замінюють класичне молоко.

Якщо давати дитині низькокалорійні напої під час їжі, ймовірність того, що вона задовольнятиметься лише рідиною, зменшиться. Крім того, продукти на рослинній основі містять різноманітні вітаміни та мінерали, які підуть лише на користь.

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