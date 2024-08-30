У цій підбірці ви знайдете 5 рецептів небанальних сніданків для школярів, інформує Смачно 24. Вони точно сподобаються вашим дітям.

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Цільнозернові млинці з сиром та ягодами

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порцій: 2 – 4

Приготування:

  1. Збийте яйця міксером з цукром та сіллю.
  2. Влийте тонкою цівкою тепле молоко. Знову збийте.
  3. Додайте борошно, вимішайте тісто і влийте воду та олію.
  4. Перемішайте тісто та залиште настоятися на 5 – 10 хвилин.
  5. Розігрійте пательню для млинців та обсмажте їх з обох сторін.
  6. В центр готового млинця викладіть сир, ягоди чи нарізані фрукти. Загорніть конвертом або рулетом.

Тости Пепероні

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Змішайте масло, часник та петрушку. Намажте половину суміші на скибочку хліба.
  2. Візьміть фольгу і покладіть хліб маслом донизу, зверху викладіть половину соусу для піци, половину сиру, пепероні та другу половину сиру.
  3. Намастіть другий шматок хліба соусом, що залишився, а потім покладіть його на тост. Верхівку змастіть маслом.
  4. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 6 хвилин. Після цього переверніть тости та поставте випікатися ще на 3 хвилини.

Що дати дитині перед школою: 5 ідей поживного й корисного сніданку
Сирна запіканка смакує просто незабутньо / Фото Depositphotos

Сирна запіканка з ягодами

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. З'єднайте всі інгредієнти, окрім сметани, та добре перемішайте.
  3. У силіконову форму для випікання викладіть сирну масу.
  4. Випікайте в духовці 15 – 20 хвилин.
  5. Готову запіканку охолодіть, вийміть з форми та подавайте зі сметаною.

Скрамбл зі шпинатом

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 30 грамів вершкового масла;
– 50 – 70 грамів шпинату;
– 2 столові ложки олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. На розігріту пательню з олією викладіть шпинат. Готуйте 1 – 2 хвилини.
  2. Додайте дрібно порізаний зубчик часнику та готуйте ще приблизно 1 хвилину.
  3. В окремій посудині змішайте яйця, посоліть та поперчіть до смаку.
  4. Масло розігрійте в іншій пательні. Після зменшення вогню вилийте підготовлені яйця.
  5. Постійно помішуйте скрамбл протягом 1 хвилини, після чого додайте шпинат.

Що дати дитині перед школою: 5 ідей поживного й корисного сніданку
Скрамбл зі шпинатом – ідеальний сніданок / Фото Depositphotos

Бананові панкейки

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1 – 2

Приготування:

  1. З'єднайте молоко з яйцем, цукром, сіллю та олією. Ретельно змішайте всі інгредієнти вінчиком або міксером.
  2. Розімніть банан виделкою в пюре та додайте в тісто.
  3. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. На розігрітій сухій пательні обсмажте панкейки з обох сторін до готовності.
  5. Подавайте панкейки з кленовим сиропом або ягодами.

Смачного!