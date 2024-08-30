Що дати дитині перед школою: 5 ідей поживного й корисного сніданку

У цій підбірці ви знайдете 5 рецептів небанальних сніданків для школярів, інформує Смачно 24. Вони точно сподобаються вашим дітям.
Буде цікаво Не лише вода: які напої дати дітям в школу – найкращі альтернативи
Цільнозернові млинці з сиром та ягодами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порцій: 2 – 4
Приготування:
- Збийте яйця міксером з цукром та сіллю.
- Влийте тонкою цівкою тепле молоко. Знову збийте.
- Додайте борошно, вимішайте тісто і влийте воду та олію.
- Перемішайте тісто та залиште настоятися на 5 – 10 хвилин.
- Розігрійте пательню для млинців та обсмажте їх з обох сторін.
- В центр готового млинця викладіть сир, ягоди чи нарізані фрукти. Загорніть конвертом або рулетом.
Тости Пепероні
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Змішайте масло, часник та петрушку. Намажте половину суміші на скибочку хліба.
- Візьміть фольгу і покладіть хліб маслом донизу, зверху викладіть половину соусу для піци, половину сиру, пепероні та другу половину сиру.
- Намастіть другий шматок хліба соусом, що залишився, а потім покладіть його на тост. Верхівку змастіть маслом.
- Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 6 хвилин. Після цього переверніть тости та поставте випікатися ще на 3 хвилини.
Сирна запіканка смакує просто незабутньо / Фото Depositphotos
Сирна запіканка з ягодами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- З'єднайте всі інгредієнти, окрім сметани, та добре перемішайте.
- У силіконову форму для випікання викладіть сирну масу.
- Випікайте в духовці 15 – 20 хвилин.
- Готову запіканку охолодіть, вийміть з форми та подавайте зі сметаною.
Скрамбл зі шпинатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 30 грамів вершкового масла;
– 50 – 70 грамів шпинату;
– 2 столові ложки олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- На розігріту пательню з олією викладіть шпинат. Готуйте 1 – 2 хвилини.
- Додайте дрібно порізаний зубчик часнику та готуйте ще приблизно 1 хвилину.
- В окремій посудині змішайте яйця, посоліть та поперчіть до смаку.
- Масло розігрійте в іншій пательні. Після зменшення вогню вилийте підготовлені яйця.
- Постійно помішуйте скрамбл протягом 1 хвилини, після чого додайте шпинат.
Скрамбл зі шпинатом – ідеальний сніданок / Фото Depositphotos
Бананові панкейки
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1 – 2
Приготування:
- З'єднайте молоко з яйцем, цукром, сіллю та олією. Ретельно змішайте всі інгредієнти вінчиком або міксером.
- Розімніть банан виделкою в пюре та додайте в тісто.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- На розігрітій сухій пательні обсмажте панкейки з обох сторін до готовності.
- Подавайте панкейки з кленовим сиропом або ягодами.
Смачного!