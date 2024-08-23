Якщо ви любите торт "Наполеон", то цей аналог точно припаде вам до смаку. Не потрібно навіть вмикати духовку – достатньо буде сковорідки.
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Рецепт торта "Пломбір"
Час: 30 хвилин + просочування
Порцій: 4
Приготування:
- Змішуємо розм'якшене вершкове масло, борошно та сіль. Розтираємо у крихту.
- На сковорідці обсмажуємо крихту до золотистого кольору.
- Готуємо крем: змішуємо яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варимо до загустіння. Коли з'являться бульбашки – знімаємо з вогню через 30 секунд.
- Додаємо до крему ванільний цукор та вершкове масло.
- Трішки крихти відставляємо для посипки торта, решту ділимо на 4 частини.
- Дно роз'ємної форми застеляємо пергаментом. Викладаємо шарами крихта – крем.
- Посипаємо крихтою та ставимо у холодильник на 6 – 7 годин.
Смачного!