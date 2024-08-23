Якщо ви любите торт "Наполеон", то цей аналог точно припаде вам до смаку. Не потрібно навіть вмикати духовку – достатньо буде сковорідки.

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Рецепт торта "Пломбір"

Час: 30 хвилин + просочування

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 60 грамів цукру;

– 120 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

для крему:

– 500 грамів сметани (20%);

– 2 яйця;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 пакетики ваніліну;

– 50 грамів вершкового масла;

– 120 грамів цукру.

Приготування:

Змішуємо розм'якшене вершкове масло, борошно та сіль. Розтираємо у крихту. На сковорідці обсмажуємо крихту до золотистого кольору. Готуємо крем: змішуємо яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варимо до загустіння. Коли з'являться бульбашки – знімаємо з вогню через 30 секунд. Додаємо до крему ванільний цукор та вершкове масло. Трішки крихти відставляємо для посипки торта, решту ділимо на 4 частини. Дно роз'ємної форми застеляємо пергаментом. Викладаємо шарами крихта – крем. Посипаємо крихтою та ставимо у холодильник на 6 – 7 годин.

Смачного!

Наша гордість: давній рецепт вареників з картоплею та сиром.