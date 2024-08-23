Якщо ви любите торт "Наполеон", то цей аналог точно припаде вам до смаку. Не потрібно навіть вмикати духовку – достатньо буде сковорідки.

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Рецепт торта "Пломбір"

Час: 30 хвилин + просочування

Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішуємо розм'якшене вершкове масло, борошно та сіль. Розтираємо у крихту.
  2. На сковорідці обсмажуємо крихту до золотистого кольору.
  3. Готуємо крем: змішуємо яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варимо до загустіння. Коли з'являться бульбашки – знімаємо з вогню через 30 секунд.
  4. Додаємо до крему ванільний цукор та вершкове масло.
  5. Трішки крихти відставляємо для посипки торта, решту ділимо на 4 частини.
  6. Дно роз'ємної форми застеляємо пергаментом. Викладаємо шарами крихта – крем.
  7. Посипаємо крихтою та ставимо у холодильник на 6 – 7 годин.

Смачного!