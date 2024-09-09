Ці мафіни закохують у себе навіть вибагливих солодкоїжок. Вологе тісто, малина та хрустка скоринка додадуть яскравих фарб навіть у найзвичайнісінький будній день.

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Рецепт мафінів з малиною

Час: 30 хвилин

Порцій: 12

Інгредієнти:

– 1,5 склянки малини;

– 1,5 склянки борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– дрібка морської солі;

– 2/3 склянки цукру + столова ложка для посипки;

– 1/3 склянки рослинної олії;

– 1/2 склянки молока;

– 1 велике яйце;

– 1 ванільний цукор

– цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів С. Підготуйте 12 формочок для мафінів. В одній мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль і цукор. В іншу миску налийте олію, додайте молоко, яйце та ванільний цукор. Добре перемішайте. Вилийте рідку суміш у миску з сухими інгредієнтами та акуратно, але швидко перемішайте. Додайте малину та обережно перемішайте ложкою. Наповніть формочки тістом, зверху викладіть залишок малини і цукром. Випікайте 20 хвилин. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Все почалося з божевільної ідеї: хто і як придумав хот-доги.