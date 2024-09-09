Ці мафіни закохують у себе навіть вибагливих солодкоїжок. Вологе тісто, малина та хрустка скоринка додадуть яскравих фарб навіть у найзвичайнісінький будній день.
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Рецепт мафінів з малиною
Час: 30 хвилин
Порцій: 12
Інгредієнти:
– 1,5 склянки малини;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– дрібка морської солі;
– 2/3 склянки цукру + столова ложка для посипки;
– 1/3 склянки рослинної олії;
– 1/2 склянки молока;
– 1 велике яйце;
– 1 ванільний цукор
– цукрова пудра для прикраси.
Приготування:
Розігрійте духовку до 200 градусів С. Підготуйте 12 формочок для мафінів.
В одній мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль і цукор.
В іншу миску налийте олію, додайте молоко, яйце та ванільний цукор. Добре перемішайте.
Вилийте рідку суміш у миску з сухими інгредієнтами та акуратно, але швидко перемішайте. Додайте малину та обережно перемішайте ложкою.
Наповніть формочки тістом, зверху викладіть залишок малини і цукром.
Випікайте 20 хвилин. Перед подачею посипте цукровою пудрою.
Смачного!
Все почалося з божевільної ідеї: хто і як придумав хот-доги.