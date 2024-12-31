У 2025 році відзначатиметься рік Зеленої Дерев'яної Змії. Тому варто внести до меню страви, які прийдуть до вподоби символу року. 10 страв для новорічного столу від 24 Каналу.

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Меню на Новий рік 2025

Закуски

Закуска в крабових паличках

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 10 крабових паличок;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.

Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.

Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.

Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.

Готово!

Брускети з хамоном

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– багет для брускет;

– 100 грамів крем-сиру;

– 1 упаковка хамону;

– рукола для прикрашання;

– бальзамічний соус для поливки.

Приготування:

Багет наріжте та підсушіть у духовці.

Намажте крем-сиром, викладіть руколу, зверху покладіть хамон.

Останній штрих – полийте бальзамічним соусом.

Смачно і просто!

Салат без майонезу з червоною рибою

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів міксу салату;

– 8 помідорів чері;

– 1 авокадо;

– 150 грамів слабосолоного лосося;

– 100 грамів вершкового сиру;

– кунжут чорний;



для заправки:

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка меду;

– лимонний сік на смак;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 2 столові ложки олії рослинної.

Приготування:

У широку тарілку викладіть суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо.

Наріжте рибу на тонкі смужки та загорніть.

З крем-сиру вологими руками сформуйте кульки розміром із чайну ложку, обваляйте їх у кунжуті й викладіть на салат.

Зробіть заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полийте нею салат.

Як приготувати цей салат: дивіться відео

Основні страви

Картопля з сиром

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 200 грамів сиру;

– 250 мілілітрів вершків;

– 1 чайна ложка орегано;

– спеції.

Приготування:

Наріжте картоплю пластинами та приправте на смак.

Викладіть половину у форму, залийте половиною вершків і засипте половиною сиру.

Повторіть шар ще раз і поставте запікатися в духовці 30 хвилин при 190 градусах.

Подавайте гарячою!

Качка з яблуками та чорносливом

Час: приблизно 2,5 години

приблизно 2,5 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 качка;

– 2 столові ложки спеції;

– 3 яблука;

– 150 грамів чорносливу;

– 2 столові ложки соєвого соусу,

– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу теріякі;

– 2 столові ложки меду.

Приготування:

Натріть качку спеціями зовні і всередині, і залиште на 15 – 20 хвилин.

Дрібно наріжте яблука та чорнослив, і начиніть качку.

Після покладіть качку у рукав для запікання. Візьміть ложку та облийте її соусом (соєвий соус, теріякі та мед).

Закрийте рукав та поставте качку у духовку. Запікайте приблизно 1,5 – 2 години до золотистої скоринки.

Готово!

Запечені овочі

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Приготування:

Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю пір'ям. Помідори очистьте від шкірки і наріжте великими шматочками.

Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.

Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі. Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячими або холодним.

Десерти

"Соснові шишки"

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 180 грамів пісочного печива;

– 40 грамів вершкового масла;

– 4 – 5 столових ложок згущеного молока;

– 2 столові ложки какао;

– пластівці шоколадні.

Приготування:

Печиво подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте какао, розтоплене вершкове масло, згущене молоко – повинна вийти маса, яка легко ліпиться.

Сформуйте шишки, прикріпіть пластівці. Внизу по колу один біля одного, всі інші зверху в шаховому порядку.

При подачі присипте цукровою пудрою.

Також можете серединку зробити з якоюсь начинкою (нутелла чи згущене молоко).

Дивіться, як зробити десерт Соснові шишки: відео

Мандариновий чизкейк без випічки

Час: 45 хвилин (5 годин на застигання)

45 хвилин (5 годин на застигання) Порції: 8

Інгредієнти:



для основи:

– 150 грамів пісочного печива;

– 60 грамів вершкового масла.



для начинки:

– 10 грамів желатину;

– 40 мілілітрів холодної води;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 75 грамів цукру;

– 100 мілілітрів вершків.



для мандаринового желе:

– 10 грамів желатину;

– 50 мілілітрів холодної води;

– 6 штук мандаринів;

– 40 грамів цукру. Приготування: Печиво подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте. Покладіть у форму і добре утрамбуйте. Приберіть у холодильник поки готуватимете начинку.

Желатин залийте водою і залиште на 15 хвилин. Після цього розтопіть у мікрохвильовці.

До вершкового сиру додайте цукор, вершки, розтоплений желатин і пробийте все блендером до однорідної консистенції. Покладіть зверху на основу та приберіть у холодильник до застигання.

Для мандаринового шару желатин залийте водою та залиште на 15 хвилин. Очищені мандарини пробийте у блендері та процідіть сік через сито.

Додайте цукор і, помішуючи, доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь, додайте набряклий желатин і перемішайте до його розчинення.

Охолодіть до кімнатної температури та вилийте зверху на начинку. Приберіть у холодильник на декілька годин.

Готовий торт можете задекорувати листочками м'яти або шматочками мандаринок.

Напої

Ананасовий сорбет

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);

– 1 ананас свіжий;

– 1 апельсин;

– 1 лимон;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.

Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.

В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.

Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.

Класична "Мімоза"

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 пляшка шампанського;

– 2 – 3 апельсини.

Приготування:

Поставте шампанське та апельсини в холодильник.

Тоді візьміть келихи для шампанського і наповніть їх наполовину свіжовичавленим апельсиновим соком.

Потім додайте рівну кількість шампанського. Готово!

Смачного і з прийдешнім!

Зауважте: які страви не варто ставити на стіл у рік Змії.