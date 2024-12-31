У 2025 році відзначатиметься рік Зеленої Дерев'яної Змії. Тому варто внести до меню страви, які прийдуть до вподоби символу року. 10 страв для новорічного столу від 24 Каналу.
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Меню на Новий рік 2025
Закуски
Закуска в крабових паличках
- Час: 20 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 10 крабових паличок;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.
- Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.
- Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.
- Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.
Готово!
- Брускети з хамоном
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– багет для брускет;
– 100 грамів крем-сиру;
– 1 упаковка хамону;
– рукола для прикрашання;
– бальзамічний соус для поливки.
Приготування:
- Багет наріжте та підсушіть у духовці.
- Намажте крем-сиром, викладіть руколу, зверху покладіть хамон.
- Останній штрих – полийте бальзамічним соусом.
Смачно і просто!
- Салат без майонезу з червоною рибою
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів міксу салату;
– 8 помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 150 грамів слабосолоного лосося;
– 100 грамів вершкового сиру;
– кунжут чорний;
для заправки:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка меду;
– лимонний сік на смак;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 2 столові ложки олії рослинної.
Приготування:
- У широку тарілку викладіть суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо.
- Наріжте рибу на тонкі смужки та загорніть.
- З крем-сиру вологими руками сформуйте кульки розміром із чайну ложку, обваляйте їх у кунжуті й викладіть на салат.
- Зробіть заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полийте нею салат.
Як приготувати цей салат: дивіться відео
Основні страви
- Картопля з сиром
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 200 грамів сиру;
– 250 мілілітрів вершків;
– 1 чайна ложка орегано;
– спеції.
Приготування:
- Наріжте картоплю пластинами та приправте на смак.
- Викладіть половину у форму, залийте половиною вершків і засипте половиною сиру.
- Повторіть шар ще раз і поставте запікатися в духовці 30 хвилин при 190 градусах.
Подавайте гарячою!
- Качка з яблуками та чорносливом
- Час: приблизно 2,5 години
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 качка;
– 2 столові ложки спеції;
– 3 яблука;
– 150 грамів чорносливу;
– 2 столові ложки соєвого соусу,
– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу теріякі;
– 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Натріть качку спеціями зовні і всередині, і залиште на 15 – 20 хвилин.
- Дрібно наріжте яблука та чорнослив, і начиніть качку.
- Після покладіть качку у рукав для запікання. Візьміть ложку та облийте її соусом (соєвий соус, теріякі та мед).
- Закрийте рукав та поставте качку у духовку. Запікайте приблизно 1,5 – 2 години до золотистої скоринки.
Готово!
- Запечені овочі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю пір'ям. Помідори очистьте від шкірки і наріжте великими шматочками.
- Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.
- Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі. Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячими або холодним.
Десерти
- "Соснові шишки"
- Час: 25 хвилин
- Порції: 3
Інгредієнти:
– 180 грамів пісочного печива;
– 40 грамів вершкового масла;
– 4 – 5 столових ложок згущеного молока;
– 2 столові ложки какао;
– пластівці шоколадні.
Приготування:
- Печиво подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте какао, розтоплене вершкове масло, згущене молоко – повинна вийти маса, яка легко ліпиться.
- Сформуйте шишки, прикріпіть пластівці. Внизу по колу один біля одного, всі інші зверху в шаховому порядку.
- При подачі присипте цукровою пудрою.
Також можете серединку зробити з якоюсь начинкою (нутелла чи згущене молоко).
Дивіться, як зробити десерт Соснові шишки: відео
- Мандариновий чизкейк без випічки
- Час: 45 хвилин (5 годин на застигання)
- Порції: 8
Напої
- Ананасовий сорбет
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);
– 1 ананас свіжий;
– 1 апельсин;
– 1 лимон;
– 100 грамів цукру.
Приготування:
- Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.
- Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.
- В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.
- Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.
- Класична "Мімоза"
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 пляшка шампанського;
– 2 – 3 апельсини.
Приготування:
- Поставте шампанське та апельсини в холодильник.
- Тоді візьміть келихи для шампанського і наповніть їх наполовину свіжовичавленим апельсиновим соком.
- Потім додайте рівну кількість шампанського. Готово!
Смачного і з прийдешнім!