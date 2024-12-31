У 2025 році відзначатиметься рік Зеленої Дерев'яної Змії. Тому варто внести до меню страви, які прийдуть до вподоби символу року. 10 страв для новорічного столу від 24 Каналу.

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Меню на Новий рік 2025

  1. Закуска в крабових паличках

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 10

Інгредієнти:
– 10 крабових паличок;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Кожну крабову паличку розкрутіть. Відкладіть в сторону.
  2. Натріть сир, яйця і поєднайте їх між собою майонезом. Додайте натертий часник, сіль та перець. Все перемішайте.
  3. Візьміть пласт крабової палички, викладіть трохи маси та поверніть паличку в її звичний вигляд – скрутіть назад.
  4. Тоді з обох сторін прикрасьте закуску подрібненим кропом.

Готово!

  1. Брускети з хамоном
  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– багет для брускет;
– 100 грамів крем-сиру;
– 1 упаковка хамону;
– рукола для прикрашання;
– бальзамічний соус для поливки.

Приготування:

  1. Багет наріжте та підсушіть у духовці.
  2. Намажте крем-сиром, викладіть руколу, зверху покладіть хамон.
  3. Останній штрих – полийте бальзамічним соусом.

Смачно і просто!

  1. Салат без майонезу з червоною рибою
  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 150 грамів міксу салату;
– 8 помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 150 грамів слабосолоного лосося;
– 100 грамів вершкового сиру;
– кунжут чорний;

для заправки:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка меду;
– лимонний сік на смак;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 2 столові ложки олії рослинної.

Приготування:

  1. У широку тарілку викладіть суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо.
  2. Наріжте рибу на тонкі смужки та загорніть.
  3. З крем-сиру вологими руками сформуйте кульки розміром із чайну ложку, обваляйте їх у кунжуті й викладіть на салат.
  4. Зробіть заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полийте нею салат.

Як приготувати цей салат: дивіться відео

  1. Картопля з сиром
  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 200 грамів сиру;
– 250 мілілітрів вершків;
– 1 чайна ложка орегано;
– спеції.

Приготування:

  1. Наріжте картоплю пластинами та приправте на смак.
  2. Викладіть половину у форму, залийте половиною вершків і засипте половиною сиру.
  3. Повторіть шар ще раз і поставте запікатися в духовці 30 хвилин при 190 градусах.

Подавайте гарячою!

  1. Качка з яблуками та чорносливом
  • Час: приблизно 2,5 години
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 1 качка;
– 2 столові ложки спеції;
– 3 яблука;
– 150 грамів чорносливу;
– 2 столові ложки соєвого соусу,
– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу теріякі;
– 2 столові ложки меду.

Приготування:

  1. Натріть качку спеціями зовні і всередині, і залиште на 15 – 20 хвилин.
  2. Дрібно наріжте яблука та чорнослив, і начиніть качку.
  3. Після покладіть качку у рукав для запікання. Візьміть ложку та облийте її соусом (соєвий соус, теріякі та мед).
  4. Закрийте рукав та поставте качку у духовку. Запікайте приблизно 1,5 – 2 години до золотистої скоринки.

Готово!

  1. Запечені овочі
  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю пір'ям. Помідори очистьте від шкірки і наріжте великими шматочками.
  2. Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.
  4. Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі. Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячими або холодним.
  1. "Соснові шишки"
  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 3

Інгредієнти:
– 180 грамів пісочного печива;
– 40 грамів вершкового масла;
– 4 – 5 столових ложок згущеного молока;
– 2 столові ложки какао;
– пластівці шоколадні.

Приготування:

  1. Печиво подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте какао, розтоплене вершкове масло, згущене молоко – повинна вийти маса, яка легко ліпиться.
  2. Сформуйте шишки, прикріпіть пластівці. Внизу по колу один біля одного, всі інші зверху в шаховому порядку.
  3. При подачі присипте цукровою пудрою.

Також можете серединку зробити з якоюсь начинкою (нутелла чи згущене молоко).

Дивіться, як зробити десерт Соснові шишки: відео

  1. Мандариновий чизкейк без випічки
  • Час: 45 хвилин (5 годин на застигання)
  • Порції: 8
  1. Ананасовий сорбет
  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 750 мілілітрів вина ігристого (бажано з ароматом кави);
– 1 ананас свіжий;
– 1 апельсин;
– 1 лимон;
– 100 грамів цукру.

Приготування:

  1. Розріжте навпіл ананас, очистьте його від шкірки, видаліть качан і наріжте невеликими шматочками. Поставте в холодильник на кілька годин.
  2. Безпосередньо перед самою подачею покладіть охолоджений ананас в блендер, додайте сік з одного апельсина і лимона, цукор, усе подрібніть.
  3. В останню чергу влийте вино Cava і ще раз збийте до однорідної маси.
  4. Напій розлийте по келихах, прикрасьте шматочком свіжого ананаса і подавайте негайно.
  1. Класична "Мімоза"
  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 пляшка шампанського;
– 2 – 3 апельсини.

Приготування:

  1. Поставте шампанське та апельсини в холодильник.
  2. Тоді візьміть келихи для шампанського і наповніть їх наполовину свіжовичавленим апельсиновим соком.
  3. Потім додайте рівну кількість шампанського. Готово!

Смачного і з прийдешнім!

Зауважте: які страви не варто ставити на стіл у рік Змії.