Хрумкі огірочки з кетчупом – це справжня знахідка, коли хочеться поставити до столу щось звичне, але водночас і оригінальне. 24 Канал пропонує зробити запас оригінальної закуски за рецептом порталу Cookpad.

Як закрити огірки з кетчупом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 літрові банки

Інгредієнти:

– огірки;

в кожну банку:

– часник, лист хрону, кріп (парасольки або гілочки), чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист;

маринад;

– 1,5 літра води;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів кетчупу чилі;

– 200 мілілітрів оцту.

Приготування:

Ретельно промийте огірки та обріжте хвостики. Підготуйте банки й кришки, простерилізуйте їх. У стерильні банки покладіть спеції, часник, зелень, а потім щільно викладіть огірки. Залийте їх окропом і залиште на 10 – 15 хвилин. Потім злийте воду й повторіть процедуру ще раз. Втретє злийте воду в каструлю, додайте всі складники для маринаду та доведіть рідину до кипіння. Залийте огірки гарячим маринадом, одразу закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном, загорніть у рушник або ковдру й залиште до повного охолодження.

А ще в пригоді може стати рецепт з фейсбук-сторінки Ptashka Nadiya.

Огірочки з кетчупом чилі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3 банки по 1 літрі

Інгредієнти:

– 1 кілограм 800 грамів огірків;

закладка на банку:

– парасолька кропу гілочка фенхелю, 2 листи вишні, 1 маленький лавровий лист, 4 – 5 горошин, 5 – 6 кружечків моркви; четвертинка цибулі, 1 гвоздика;

маринад:

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка оцту;

– 2 столові ложки солі;

– 6 столових ложок кетчупу;

– 1 літр води.

Приготування:

Огірки замочуємо. на кілька годин. У банки розкладаємо закладку та огірки, заливаємо окропом і зливаємо. Варимо маринад, додавши у воду всі складники. Заливаємо маринад в банки та стерилізуємо 15 хвилин. Потім закручуємо, перевертаємо і накриваємо до вистигання.

Смачного!

