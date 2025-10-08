Хрумкі огірочки з кетчупом – це справжня знахідка, коли хочеться поставити до столу щось звичне, але водночас і оригінальне. 24 Канал пропонує зробити запас оригінальної закуски за рецептом порталу Cookpad.
Як закрити огірки з кетчупом?
- Час: 1 година
- Порцій: 4 літрові банки
Інгредієнти:
– огірки;
в кожну банку:
– часник, лист хрону, кріп (парасольки або гілочки), чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист;
маринад;
– 1,5 літра води;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів кетчупу чилі;
– 200 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Ретельно промийте огірки та обріжте хвостики. Підготуйте банки й кришки, простерилізуйте їх.
- У стерильні банки покладіть спеції, часник, зелень, а потім щільно викладіть огірки.
- Залийте їх окропом і залиште на 10 – 15 хвилин. Потім злийте воду й повторіть процедуру ще раз.
- Втретє злийте воду в каструлю, додайте всі складники для маринаду та доведіть рідину до кипіння.
- Залийте огірки гарячим маринадом, одразу закрутіть кришками.
- Переверніть банки догори дном, загорніть у рушник або ковдру й залиште до повного охолодження.
А ще в пригоді може стати рецепт з фейсбук-сторінки Ptashka Nadiya.
Огірочки з кетчупом чилі
- Час: 1 година
- Порцій: 3 банки по 1 літрі
Інгредієнти:
– 1 кілограм 800 грамів огірків;
закладка на банку:
– парасолька кропу гілочка фенхелю, 2 листи вишні, 1 маленький лавровий лист, 4 – 5 горошин, 5 – 6 кружечків моркви; четвертинка цибулі, 1 гвоздика;
маринад:
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 6 столових ложок кетчупу;
– 1 літр води.
Приготування:
- Огірки замочуємо. на кілька годин.
- У банки розкладаємо закладку та огірки, заливаємо окропом і зливаємо.
- Варимо маринад, додавши у воду всі складники.
- Заливаємо маринад в банки та стерилізуємо 15 хвилин.
- Потім закручуємо, перевертаємо і накриваємо до вистигання.
Смачного!
