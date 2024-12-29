Коли мова заходить про святковий новорічний стіл, у багатьох одразу виринає в уяві традиційний Олів'є. 24 Канал пропонує спробувати варіант з курочкою, в якого дуже багато поціновувачів, і ваші гості точно приєднаються до їхнього табору.

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Рецепт Олів'є з курочкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 6 курячих яєць;

– 2 середні моркви;

– 4 картоплини;

– половина ріпчастої цибулі;

– банка консервованого горошку;

– 5 – 6 квашених огірків;

– майонез;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відваріть картоплю та моркву в підсоленій воді до м’якості. В окремому посуді зваріть яйця, очистьте їх після охолодження. Куряче філе також відваріть. Охолоджені овочі, яйця та філе наріжте маленькими кубиками. Так само дрібно наріжте квашені огірки та цибулю. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте консервований горошок і трохи меленого чорного перцю. Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте.

Смачного!

Недарма він так подобається Зеленській: рецепт новорічного салату.