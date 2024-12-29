Коли мова заходить про святковий новорічний стіл, у багатьох одразу виринає в уяві традиційний Олів'є. 24 Канал пропонує спробувати варіант з курочкою, в якого дуже багато поціновувачів, і ваші гості точно приєднаються до їхнього табору.
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Рецепт Олів'є з курочкою
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 6 курячих яєць;
– 2 середні моркви;
– 4 картоплини;
– половина ріпчастої цибулі;
– банка консервованого горошку;
– 5 – 6 квашених огірків;
– майонез;
– чорний мелений перець.
Приготування:
Відваріть картоплю та моркву в підсоленій воді до м’якості. В окремому посуді зваріть яйця, очистьте їх після охолодження. Куряче філе також відваріть.
Охолоджені овочі, яйця та філе наріжте маленькими кубиками.
Так само дрібно наріжте квашені огірки та цибулю. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте консервований горошок і трохи меленого чорного перцю.
Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте.
Смачного!
Недарма він так подобається Зеленській: рецепт новорічного салату.