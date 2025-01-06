Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати своїм гостям найсмачніший пляцок з соковитою яблучною начинкою, зроблений із розсипчастого пісочного тіста. Робіть одразу подвійну порцію, бо він розлітається як гарячі пиріжки.
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Пляцок з яблуками на пісочному тісті
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів б
– 2 чайні ложки р
– 150 грамів ц
– 3 яєчних ж
– 1 я
– 3 столові ложки с
– 200 грамів м
– 8 грамів цу
Для начинки:
– 1200 грамів я
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 3 яєчних білки
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів кориці;
– 2 столові ложки к
Приготування:
- До просіяного борошна всипте розпушувач і перемішайте. Натріть до них на великій терці холодне вершкове масло і перетріть його з борошном у крихту.
- Додайте цукор, сіль, сметану, жовтки, яйце і замісіть м'яке однорідне тісто. Розділіть його на 2 частини – більшу і меншу. Меншу частину загорніть у плівку і покладіть в морозильну камеру.
- Форму для випікання застеліть пергаментом і розподіліть по ньому більшу частину тіста рівномірним шаром.
- Для начинки яблука почистьте від шкірки й серцевини та натріть їх на велику терку. Додайте лимонний сік, крохмаль і перемішайте.
- Білки збийте з сіллю до щільної піни, додайте 100 грамів цукру і збийте до однорідної маси.
- Яблучну масу рівномірно розкладіть на шар тіста у формі, посипте рештою цукру і корицею. Зверху викладіть білкову масу і розрівняйте лопаткою.
- Тісто з морозилки натріть на велику терку і рівномірно посипте ним виріб. Помістіть форму у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину.
- Посипте готовий пиріг цукровою пудрою і подавайте до столу.
Смачного!
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