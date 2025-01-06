Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати своїм гостям найсмачніший пляцок з соковитою яблучною начинкою, зроблений із розсипчастого пісочного тіста. Робіть одразу подвійну порцію, бо він розлітається як гарячі пиріжки.

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Пляцок з яблуками на пісочному тісті

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів б орошна пшеничного;

– 2 чайні ложки р озпушувача;

– 150 грамів ц укру;

– 3 яєчних ж овтки;

– 1 я йце;

– 2 грами солі;

– 3 столові ложки с метани 20%;

– 200 грамів м асла вершкового 73%;

– 8 грамів цу кру ванільного;

– 20 грамів ц укрової пудри.



Для начинки:

– 1200 грамів я блук;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 3 яєчних білки ;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів кориці;

– 2 столові ложки к рохмалю кукурудзяного.

Приготування:

До просіяного борошна всипте розпушувач і перемішайте. Натріть до них на великій терці холодне вершкове масло і перетріть його з борошном у крихту.

Додайте цукор, сіль, сметану, жовтки, яйце і замісіть м'яке однорідне тісто. Розділіть його на 2 частини – більшу і меншу. Меншу частину загорніть у плівку і покладіть в морозильну камеру.

Форму для випікання застеліть пергаментом і розподіліть по ньому більшу частину тіста рівномірним шаром.

Для начинки яблука почистьте від шкірки й серцевини та натріть їх на велику терку. Додайте лимонний сік, крохмаль і перемішайте.

Білки збийте з сіллю до щільної піни, додайте 100 грамів цукру і збийте до однорідної маси.

Яблучну масу рівномірно розкладіть на шар тіста у формі, посипте рештою цукру і корицею. Зверху викладіть білкову масу і розрівняйте лопаткою.

Тісто з морозилки натріть на велику терку і рівномірно посипте ним виріб. Помістіть форму у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину.

Посипте готовий пиріг цукровою пудрою і подавайте до столу.

Смачного!

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