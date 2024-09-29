Сьогодні існує безліч рецептів знаменитого напою. Один із таких з'явився на сторінці polpopalermo – барменка показала, як приготувати оригінальний коктейль "Aperol Spritz". Його легко повторити у себе вдома.
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Рецепт коктейлю "Aperol Spritz"
- Час: 5 хвилин
- Порція: за бажанням
Інгредієнти:
– бітер "Aperol";
– ігристе вино "Prosecco";
– содова.
Приготування:
Підготуйте келих і наповніть його великою кількістю льоду;
- На три пальці додайте у келих ігристого вина;
- На два пальці "Aperol";
- На один палець содової;
- Гарненько все перемішайте, покладіть згори скибочку апельсина і насолоджуйтесь смаком.
Як приготувати цей популярний коктейль: дивіться відео
Поради:
- "Prosecco" можна замінити на шампанське, але смак вийде не такий "фруктовий";
- Необов'язково купувати спеціальну содову для коктейлів, можна використати будь-яку газовану воду з нейтральним смаком або просто тонік.
Зауважимо, надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!
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