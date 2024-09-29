Апероль Шприц – один із наймодніших коктейлів. Сьогодні цей напій янтарно-жовтогарячого відтінку можна зустріти і на численних терасах у великих містах, і в затишних закладах десь на узбережжі Середземного моря, і на найгучніших вечірках.