Сьогодні існує безліч рецептів знаменитого напою. Один із таких з'явився на сторінці polpopalermo – барменка показала, як приготувати оригінальний коктейль "Aperol Spritz". Його легко повторити у себе вдома.

Читайте також Смак дитинства – торт "Пташине молоко": покроковий рецепт, який під силу навіть чайникові

Рецепт коктейлю "Aperol Spritz"

  • Час: 5 хвилин
  • Порція: за бажанням

Інгредієнти:
– бітер "Aperol";
– ігристе вино "Prosecco";
– содова.

Приготування:

  • Підготуйте келих і наповніть його великою кількістю льоду;

  • На три пальці додайте у келих ігристого вина;
  • На два пальці "Aperol";
  • На один палець содової;
  • Гарненько все перемішайте, покладіть згори скибочку апельсина і насолоджуйтесь смаком.

Як приготувати цей популярний коктейль: дивіться відео

Поради:

  • "Prosecco" можна замінити на шампанське, але смак вийде не такий "фруктовий";
  • Необов'язково купувати спеціальну содову для коктейлів, можна використати будь-яку газовану воду з нейтральним смаком або просто тонік.

Зауважимо, надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як правильно смажити зефір на багатті – популярний десерт на пікніку.