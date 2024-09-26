Ця чудова страва поєднує в собі різноманітні контрасти, повідомляє Fajne gotowanie. Шматочки курки, обсмажені з овочами, арахісом та спеціями – все це створює незабутню гармонію смаку, яку вам точно захочеться повторити.

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Курка кунг пао

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих грудок без шкіри;

– 100 грамів арахісу;

– пів червоної цибулі (50 грамів);

– пів червоного перцю (125 грамів);

для соусу:

– 1 зубчик часнику (10 грамів);

– 2 столові ложки олії (20 мілілітрів);

– 2 столові ложки соєвого соусу (20 мілілітрів);

– 2 столові ложки рисового оцту (20 мілілітрів);

– 1 столова ложка цукру (10 грамів);

– спеції: сіль, перець.

Приготування:

З’єднайте всі інгредієнти соусу в мисці, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Відкладіть в сторону. Розігрійте олію у великій каструлі або воке на середньому вогні. Додайте нарізане кубиками куряче філе та обсмажте до золотистого кольору з усіх боків. Додайте цибулю, перець і часник. Смажте кілька хвилин до розм'якшення овочів. Соусом полийте курку та овочі. Варіть кілька хвилин, помішуючи, поки інгредієнти добре не з’єднаються і соус не почне густіти. Додайте смажений арахіс і ретельно перемішайте. Подавайте курку кунг пао на вареному рисі або локшині.

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