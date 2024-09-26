Ця чудова страва поєднує в собі різноманітні контрасти, повідомляє Fajne gotowanie. Шматочки курки, обсмажені з овочами, арахісом та спеціями – все це створює незабутню гармонію смаку, яку вам точно захочеться повторити.

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Курка кунг пао

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів курячих грудок без шкіри;
– 100 грамів арахісу;
– пів червоної цибулі (50 грамів);
– пів червоного перцю (125 грамів);
для соусу:
– 1 зубчик часнику (10 грамів);
– 2 столові ложки олії (20 мілілітрів);
– 2 столові ложки соєвого соусу (20 мілілітрів);
– 2 столові ложки рисового оцту (20 мілілітрів);
– 1 столова ложка цукру (10 грамів);
– спеції: сіль, перець.

Приготування:

  1. З’єднайте всі інгредієнти соусу в мисці, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Відкладіть в сторону.
  2. Розігрійте олію у великій каструлі або воке на середньому вогні. Додайте нарізане кубиками куряче філе та обсмажте до золотистого кольору з усіх боків.
  3. Додайте цибулю, перець і часник.
  4. Смажте кілька хвилин до розм'якшення овочів.
  5. Соусом полийте курку та овочі.
  6. Варіть кілька хвилин, помішуючи, поки інгредієнти добре не з’єднаються і соус не почне густіти.
  7. Додайте смажений арахіс і ретельно перемішайте.
  8. Подавайте курку кунг пао на вареному рисі або локшині.

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