Кутя, яку цьогоріч готуватимуть на вечерю 24 грудня (відповідно до нового церковного календаря), є першою стравою на столі, незважаючи на її солодкий смак, характерний для десертів, розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Традиційно кутю готують із зерен пшениці чи ячменю, які очищають від зовнішньої оболонки. Доповнюють її медом, горіхами, маком та сухофруктами. Залежно від кулінарних традицій родини чи регіону вона може бути густою або рідкою.

Рецепт традиційної куті

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів пшениці для куті;

– 100 грамів маку;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 2 столові ложки меду.

Приготування:

Замочіть пшеницю в холодній воді на ніч. Вранці замініть воду, поставте на малий вогонь і варіть 40 хвилин. Після цього злийте воду, промийте пшеницю під проточною холодною водою, щоб видалити зайву клейковину, і перекладіть у глибоку миску або макітру. Мак залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Злийте воду, а потім перетріть мак із цукром у блендері або макітрі, поки маса трохи не посвітлішає. Родзинки залийте гарячою водою на 10 хвилин, після чого обсушіть. Волоські горіхи дрібно порубайте ножем. Змішайте пшеницю з маком, горіхами, родзинками, додайте мед. За бажанням можна додати кілька ложок узвару або теплої кип'яченої води, щоб досягти бажаної консистенції. Подавайте кутю в макітрі, глиняній мисці або іншій глибокій тарілці.

Смачного!

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