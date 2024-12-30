Така закуска вирізняється своєю простотою та гармонійністю. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie.
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Салат з ананасом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 400 грамів консервованого ананаса;
– 170 грамів цибулі-порею;
– 170 грамів консервованої кукурудзи;
– 80 грамів сиру Ементаль;
– 100 грамів майонезу;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Відваріть куряче філе та розділіть його на волокна.
- Осушіть ананас і наріжте його дрібними кубиками.
- Промийте цибулю-порей і наріжте її дрібними шматочками.
- Натріть сир на крупній тертці та додайте до інших інгредієнтів салату.
- Додайте відціджену кукурудзу до решти складників.
- Приправте салат сіллю, перцем і заправте майонезом. Усе ретельно перемішайте.
Він просто неймовірний: як спекти справжній сирник.