Така закуска вирізняється своєю простотою та гармонійністю. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie.

Цікаво Щоб задобрити дерев'яну змію: яка страва має бути на столі на Новий рік 2025

Салат з ананасом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 400 грамів консервованого ананаса;

– 170 грамів цибулі-порею;

– 170 грамів консервованої кукурудзи;

– 80 грамів сиру Ементаль;

– 100 грамів майонезу;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Відваріть куряче філе та розділіть його на волокна. Осушіть ананас і наріжте його дрібними кубиками. Промийте цибулю-порей і наріжте її дрібними шматочками. Натріть сир на крупній тертці та додайте до інших інгредієнтів салату. Додайте відціджену кукурудзу до решти складників. Приправте салат сіллю, перцем і заправте майонезом. Усе ретельно перемішайте.

Він просто неймовірний: як спекти справжній сирник.