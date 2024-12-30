Така закуска вирізняється своєю простотою та гармонійністю. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie.

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Салат з ананасом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 400 грамів консервованого ананаса;
– 170 грамів цибулі-порею;
– 170 грамів консервованої кукурудзи;
– 80 грамів сиру Ементаль;
– 100 грамів майонезу;
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе та розділіть його на волокна.
  2. Осушіть ананас і наріжте його дрібними кубиками.
  3. Промийте цибулю-порей і наріжте її дрібними шматочками.
  4. Натріть сир на крупній тертці та додайте до інших інгредієнтів салату.
  5. Додайте відціджену кукурудзу до решти складників.
  6. Приправте салат сіллю, перцем і заправте майонезом. Усе ретельно перемішайте.

Він просто неймовірний: як спекти справжній сирник.