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Салат-паста з перцем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 болгарські перці;
– 100 грамів відвареної пасти;
– половина синьої цибулини;
– зелень до смаку;
– 2 столові ложки олії;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– сіль, перець, спеції до смаку;
– 4 столові ложки грецького йогурту.
Дивіться, як приготувати цей салат: відео
Приготування:
- Перці поріжте, очистьте від насіння та запечіть у духовці. Після чого зніміть з них шкірочку.
- Очищену цибулю та перець наріжте смужками.
- Відварені макарони змішайте з перцем, цибулею, подрібненою зеленню, олією та гірчицею.
- В салат додайте сіль, перець та спеції до смаку. Заправте йогуртом та подавайте.
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