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Салат з оселедцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 5 відварених у мундирі картоплин;
– 2 філе оселедця;
– 2 квашені огірки;
– банка консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.

Дивіться, як приготувати салат з оселедцем: відео

Приготування:

  1. Почистьте відварену в мундирі картоплю. Наріжте кубиком.
  2. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком.
  3. Зелень подрібніть.
  4. Змішайте всі інгредієнти, заправте олією, посоліть та поперчіть. Добре перемішайте та подавайте.

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