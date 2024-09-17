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Салат з оселедцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 відварених у мундирі картоплин;
– 2 філе оселедця;
– 2 квашені огірки;
– банка консервованого горошку;
– 1 синя цибуля;
– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати салат з оселедцем: відео
Приготування:
- Почистьте відварену в мундирі картоплю. Наріжте кубиком.
- Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком.
- Зелень подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте олією, посоліть та поперчіть. Добре перемішайте та подавайте.
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