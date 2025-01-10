Цей яскравий салат обіцяє порадувати вас і вашу родину своїми яскравими кольорами та свіжим смаком. Тож, як приготувати салат з синьою капустою та морквою, розповідає 24 Канал з посиланням на Santmat.

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Класичний салат з синьою капустою та морквою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Інгредієнти:
– 500 грамів синьої капусти;
– 2 моркви;
– 1 цибуля;
– сіль, перець – до смаку;
– олія – до смаку.

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту, натріть моркву та дрібно наріжте цибулю.
  2. З'єднайте всі інгредієнти.
  3. Посоліть, поперчіть та заправити олією.

Готово!

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