Цей яскравий салат обіцяє порадувати вас і вашу родину своїми яскравими кольорами та свіжим смаком. Тож, як приготувати салат з синьою капустою та морквою, розповідає 24 Канал з посиланням на Santmat.

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Класичний салат з синьою капустою та морквою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів синьої капусти;

– 2 моркви;

– 1 цибуля;

– сіль, перець – до смаку;

– олія – до смаку.

Приготування:

Нашаткуйте капусту, натріть моркву та дрібно наріжте цибулю.

З'єднайте всі інгредієнти.

Посоліть, поперчіть та заправити олією.

Готово!

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