Цей яскравий салат обіцяє порадувати вас і вашу родину своїми яскравими кольорами та свіжим смаком. Тож, як приготувати салат з синьою капустою та морквою, розповідає 24 Канал з посиланням на Santmat.
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Класичний салат з синьою капустою та морквою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 500 грамів синьої капусти;
– 2 моркви;
– 1 цибуля;
– сіль, перець – до смаку;
– олія – до смаку.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту, натріть моркву та дрібно наріжте цибулю.
- З'єднайте всі інгредієнти.
- Посоліть, поперчіть та заправити олією.
Готово!
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