Ніжне шпинатне листя створює чудову основу для поєднань із яскравішими смаками. Його смак відмінно гармоніює з цитрусовими, овечим чи козячим сиром, цибулею, часником і гострими соусами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Beszamel.

Читайте також Врятує в останню мить: готуємо смачнющий пляцок швидко та просто

Рецепт салату зі шпинатом та мандаринами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1/2 упаковки дитячого шпинату;
– 4 мандарини;
– 1/2 граната;
– 1 стиглий авокадо;
– суміш горіхів: волоські, фундук і мигдаль.
Для соусу:
– 5 столових ложок оливкової олії;
– 2 чайні ложки гострої гірчиці;
– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
– свіжомелений білий перець – до смаку.

Приготування:

  1. Промийте листя шпинату, добре обсушіть і викладіть на тарілку. Мандарини очистіть від шкірки, розділіть на часточки.

  2. Авокадо почистіть, видаліть кісточку та наріжте тонкими скибками. Розкладіть мандарини та авокадо поверх шпинату.

  3. Гранат розріжте навпіл, вийміть зерна з однієї половини та прикрасьте ними салат. Посипте зверху сумішшю горіхів.

  4. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте салат перед подачею на стіл.

Смачного!

Смачно і соковито: як зробити домашню ковбасу.