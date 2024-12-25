Ніжне шпинатне листя створює чудову основу для поєднань із яскравішими смаками. Його смак відмінно гармоніює з цитрусовими, овечим чи козячим сиром, цибулею, часником і гострими соусами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Beszamel.
Читайте також Врятує в останню мить: готуємо смачнющий пляцок швидко та просто
Рецепт салату зі шпинатом та мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1/2 упаковки дитячого шпинату;
– 4 мандарини;
– 1/2 граната;
– 1 стиглий авокадо;
– суміш горіхів: волоські, фундук і мигдаль.
Для соусу:
– 5 столових ложок оливкової олії;
– 2 чайні ложки гострої гірчиці;
– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
– свіжомелений білий перець – до смаку.
Приготування:
Промийте листя шпинату, добре обсушіть і викладіть на тарілку. Мандарини очистіть від шкірки, розділіть на часточки.
Авокадо почистіть, видаліть кісточку та наріжте тонкими скибками. Розкладіть мандарини та авокадо поверх шпинату.
Гранат розріжте навпіл, вийміть зерна з однієї половини та прикрасьте ними салат. Посипте зверху сумішшю горіхів.
Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте салат перед подачею на стіл.
Смачного!
Смачно і соковито: як зробити домашню ковбасу.