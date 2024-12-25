Ніжне шпинатне листя створює чудову основу для поєднань із яскравішими смаками. Його смак відмінно гармоніює з цитрусовими, овечим чи козячим сиром, цибулею, часником і гострими соусами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу Beszamel.

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Рецепт салату зі шпинатом та мандаринами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1/2 упаковки дитячого шпинату;

– 4 мандарини;

– 1/2 граната;

– 1 стиглий авокадо;

– суміш горіхів: волоські, фундук і мигдаль.

Для соусу:

– 5 столових ложок оливкової олії;

– 2 чайні ложки гострої гірчиці;

– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;

– свіжомелений білий перець – до смаку.

Приготування:

Промийте листя шпинату, добре обсушіть і викладіть на тарілку. Мандарини очистіть від шкірки, розділіть на часточки. Авокадо почистіть, видаліть кісточку та наріжте тонкими скибками. Розкладіть мандарини та авокадо поверх шпинату. Гранат розріжте навпіл, вийміть зерна з однієї половини та прикрасьте ними салат. Посипте зверху сумішшю горіхів. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте салат перед подачею на стіл.

Смачного!

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