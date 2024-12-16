Це традиційна єврейська яєчня, де поєднуються яскраві помідори та ніжні яйця. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Кwestia smaku.

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Шакшука

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 помідори;
– пів столової ложки вершкового або оливкової олії;
– пів зубчика часнику;
– 2 яйця;
– спеції: сіль, свіжомелений перець, щіпка орегано, за бажанням – чилі та кмин.
– ля подачі: свіжий базилік, багет – до смаку.

Приготування:

  1. Підготуйте помідори: бланшуйте їх, очистьте від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки й наріжте м’якоть кубиками.
  2. На невеликій сковороді (діаметром близько 20 сантиметрів) розтопіть вершкове масло або розігрійте оливкову олію, додайте тертий часник і трохи обсмажте його.
  3. Викладіть нарізані помідори на сковороду, приправте сіллю, перцем і спеціями.
  4. Перемішайте та смажте інтенсивно на сильному вогні близько 4 хвилин, не помішуючи, щоб помідори випарувалися й зберегли свою структуру.
  5. Якщо часто перемішувати, вони перетворяться на пюре.
  6. Додайте до смажених помідорів яйця та трохи підсоліть. Накрийте сковороду кришкою й готуйте близько 3 хвилин або до моменту, коли яєчні білки повністю застигнуть.
  7. Подавайте страву зі свіжим базиліком і хрустким багетом.

Смачного!

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