Пиріг чудово підійде до чаю чи кави, а також стане приємним доповненням до сімейного затишного вечора. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням Smaker.
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Морквяний пиріг
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 склянки тертої моркви;
– 1,5 склянки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка спеції для пряників;
– 4 яйця;
– 1 склянка олії;
– три чверті склянки цукру;
– 1 склянка мелених волоських горіхів.
Для прикраси:
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Очистьте моркву та натріть її на дрібній тертці.
- Збийте яйця до пишної маси, поступово додаючи цукор, а потім олію.
- Просійте борошно в окрему миску, додайте розпушувач, соду та спеції для пряників.
- Поступово додайте сухі інгредієнти до вологих, змішуючи їх за допомогою кухонного віночка. На завершення додайте терту моркву та мелені волоські горіхи.
- Застеліть форму для випікання діаметром 24 – 26 сантиметрів папером для випікання. Вилийте тісто у форму та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин, поки паличка, вставлена в тісто, не виходитиме сухою.
- Прикрасьте остиглий пиріг цукровою пудрою.
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