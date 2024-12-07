Пиріг чудово підійде до чаю чи кави, а також стане приємним доповненням до сімейного затишного вечора. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням Smaker.

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Морквяний пиріг

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 склянки тертої моркви;

– 1,5 склянки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка спеції для пряників;

– 4 яйця;

– 1 склянка олії;

– три чверті склянки цукру;

– 1 склянка мелених волоських горіхів.

Для прикраси:

– цукрова пудра – до смаку.

Приготування:

Очистьте моркву та натріть її на дрібній тертці. Збийте яйця до пишної маси, поступово додаючи цукор, а потім олію. Просійте борошно в окрему миску, додайте розпушувач, соду та спеції для пряників. Поступово додайте сухі інгредієнти до вологих, змішуючи їх за допомогою кухонного віночка. На завершення додайте терту моркву та мелені волоські горіхи. Застеліть форму для випікання діаметром 24 – 26 сантиметрів папером для випікання. Вилийте тісто у форму та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин, поки паличка, вставлена в тісто, не виходитиме сухою. Прикрасьте остиглий пиріг цукровою пудрою.

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