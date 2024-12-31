Простий набір інгредієнтів та мінімум часу на приготування, що може бути краще за таку закуску? Рулетики виглядають святково й апетитно, інформує 24 Канал з посиланням на Przysli jprzepis.

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Рулети з лаваша та шинки

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 коржі лаваша;

– 150 грамів шинки;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 8 великих листків салату;

– пів перцю;

– 1 огірок.

Приготування:

Намажте лаваш сиром. Шинку наріжте тонкими скибочками, а огірок і перець – паличками. Викладіть на лаваш листя салату, шинку, перець та огірок. Щільно згорніть лаваш у рулет. Наріжте рулетики шматочками шириною 1 – 1,5 сантиметра.

Смачного!

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