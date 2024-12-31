Простий набір інгредієнтів та мінімум часу на приготування, що може бути краще за таку закуску? Рулетики виглядають святково й апетитно, інформує 24 Канал з посиланням на Przysli jprzepis.

Цікаво Нові салати до святкового столу: ідеї для новорічного меню – ви такого ще не куштували

Рулети з лаваша та шинки

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 коржі лаваша;
– 150 грамів шинки;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 8 великих листків салату;
– пів перцю;
– 1 огірок.

Приготування:

  1. Намажте лаваш сиром.
  2. Шинку наріжте тонкими скибочками, а огірок і перець – паличками.
  3. Викладіть на лаваш листя салату, шинку, перець та огірок. Щільно згорніть лаваш у рулет.
  4. Наріжте рулетики шматочками шириною 1 – 1,5 сантиметра.

Смачного!

Як це смачно: які старовинні страви приготувати на Новий рік.