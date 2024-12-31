Простий набір інгредієнтів та мінімум часу на приготування, що може бути краще за таку закуску? Рулетики виглядають святково й апетитно, інформує 24 Канал з посиланням на Przysli jprzepis.
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Рулети з лаваша та шинки
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 коржі лаваша;
– 150 грамів шинки;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 8 великих листків салату;
– пів перцю;
– 1 огірок.
Приготування:
- Намажте лаваш сиром.
- Шинку наріжте тонкими скибочками, а огірок і перець – паличками.
- Викладіть на лаваш листя салату, шинку, перець та огірок. Щільно згорніть лаваш у рулет.
- Наріжте рулетики шматочками шириною 1 – 1,5 сантиметра.
Смачного!
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