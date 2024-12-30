Якщо ви хочете зустріти рік Змії в особливій атмосфері та "задобрити" його, обов'язково візьміть до уваги рецепти, які пройшли найважче випробування – часом. 24 Канал рекомендує кілька страв з риби, яка була улюбленим інгредієнтом предків.

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Рецепт фаршированої щуки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– щука (900 грамів);

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 4 столові ложки кускусу;

– 3 столові ложки сметани 15%;

– 2 курячі жовтки;

– сіль – до смаку;

– чорний мелений перець – до смаку;

– 1 жовта ріпчаста цибуля;

– 1 морква.

Приготування:

Щуку ретельно почистіть, видаліть нутрощі та зябра, промийте під проточною водою. Залийте кускус окропом, щоб вода повністю його покрила. Залиште на кілька хвилин, поки він набухне і охолоне. Очищені овочі наріжте дрібними шматочками. У мисці змішайте жовтки, додайте сіль, а за наявності – ікру. Додайте кускус і подрібнені овочі, перемішайте. Отриману начинку викладіть у черевце риби. Закріпіть черевце зубочистками. У мисці змішайте сметану із соєвим соусом, за необхідності додайте трохи солі. Ретельно обмажте рибу приготованим соусом і покладіть її на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте щуку у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 35 – 40 хвилин. Перекладіть готову рибу на тарілку або сервірувальну дощечку, наріжте на порційні шматочки.

Рецепт запеченого коропа

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– короп (до 1 кілограма);

– 3 столові ложки сметани 15%;

– 1 курячий жовток;

– 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– сіль, перець, зелень – до смаку.

Приготування:

Почистіть коропа, видаліть нутрощі, ретельно промийте й обсушіть. Пропустіть часник через прес і змішайте його із сіллю, перцем та 1 столовою ложкою лимонного соку. Натріть цією сумішшю рибу зовні та зсередини. Зелень промийте, обсушіть і дрібно поріжте. Наповніть подрібненою зеленню черевце коропа. Змішайте сметану з жовтком, додайте сіль і перець, перемішайте до однорідної консистенції. Підготуйте форму для запікання, застеліть її пергаментом і викладіть коропа. Полийте сметанною сумішшю та запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 30 хвилин.

Рецепт заливної риби

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма судака;

– 1 морква;

– 1 жовта ріпчаста цибуля;

– 1 лимон;

– 10 горошин чорного перцю;

– 3 столові ложки желатину;

– сіль до смаку.

Приготування:

Рибу наріжте середніми шматочками та акуратно відокремте від кісток. Складіть філе у глибоку каструлю. Залийте філе холодною водою, щоб вона повністю покрила рибу. Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте очищену цибулю та моркву. Після 15 хвилин варіння зніміть піну з поверхні бульйону. Додайте горошини чорного перцю та посоліть. Зменште вогонь до мінімуму та варіть ще 20 хвилин. Для желатину: насипте його у глибоку тарілку, залийте 100 мілілітрами гарячої води та залиште для набухання. Готовий бульйон процідіть через сито, видаливши всі зайві частинки. Цибулю викиньте, а моркву залиште для декору. У проціджений бульйон додайте розчинений желатин та ретельно перемішайте. У форму для заливного викладіть шматочки рибного філе, кружальця вареної моркви, півкільця лимона. За бажанням додайте гілочки зелені або половинки варених яєць. Поверх інгредієнтів акуратно залийте бульйон із желатином. Поставте форму до холодильника на 4 години, щоб страва застигла.

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