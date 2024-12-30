Цей рецепт ідеально доповнить святкове меню, він стане головною прикрасою новорічного столу. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Салат з копченим лососем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 40 грамів копченого лосося;
– 100 грамів листя салату;
– 2 яйця;
– 100 грамів авокадо (половина штучки);
– 100 грамів огірка (одна маленька штука);
– 40 мілілітрів натурального йогурту (одна велика ложка);
– 5 грамів часнику (один зубчик);
– 5 грамів кропу;
– спеції: сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто.
- Наріжте огірок і авокадо скибочками.
- У глибоку тарілку викладіть салат, авокадо, огірок і шматочки лосося.
- Очистіть яйця, наріжте четвертинками й додайте до салату.
- Змішайте йогурт із пресованим часником і подрібненим кропом.
- Полийте салат приготованим соусом.
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