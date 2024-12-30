Цей рецепт ідеально доповнить святкове меню, він стане головною прикрасою новорічного столу. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Салат з копченим лососем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 40 грамів копченого лосося;

– 100 грамів листя салату;

– 2 яйця;

– 100 грамів авокадо (половина штучки);

– 100 грамів огірка (одна маленька штука);

– 40 мілілітрів натурального йогурту (одна велика ложка);

– 5 грамів часнику (один зубчик);

– 5 грамів кропу;

– спеції: сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на круто. Наріжте огірок і авокадо скибочками. У глибоку тарілку викладіть салат, авокадо, огірок і шматочки лосося. Очистіть яйця, наріжте четвертинками й додайте до салату. Змішайте йогурт із пресованим часником і подрібненим кропом. Полийте салат приготованим соусом.

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