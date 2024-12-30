Цей рецепт ідеально доповнить святкове меню, він стане головною прикрасою новорічного столу. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Салат з копченим лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 40 грамів копченого лосося;
– 100 грамів листя салату;
– 2 яйця;
– 100 грамів авокадо (половина штучки);
– 100 грамів огірка (одна маленька штука);
– 40 мілілітрів натурального йогурту (одна велика ложка);
– 5 грамів часнику (один зубчик);
– 5 грамів кропу;
– спеції: сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто.
  2. Наріжте огірок і авокадо скибочками.
  3. У глибоку тарілку викладіть салат, авокадо, огірок і шматочки лосося.
  4. Очистіть яйця, наріжте четвертинками й додайте до салату.
  5. Змішайте йогурт із пресованим часником і подрібненим кропом.
  6. Полийте салат приготованим соусом.

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