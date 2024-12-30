Ця страва не лише смачна, але й елегантна. Ароматний бекон, ніжна капуста та пікантний соус створюють ідеальну смакову гармонію, інформує 24 Канал з посиланням на smaker.
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Брюссельська капуста у беконі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів брюссельської капусти;
– 12 скибочок копченого бекону або прошутто;
– 100 грамів жовтого сиру;
– 70 мілілітрів кленового сиропу або рідкого меду;
– щіпка пластівців чилі.
Для соусу:
– 100 мілілітрів майонезу;
– 1 столова ложка кленового сиропу або рідкого меду;
– ½ чайної ложки гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– дрібка порошку чилі.
Приготування:
- Брюссельську капусту почистіть та киньте в підсолену киплячу воду. Варіть близько 15 – 20 хвилин, поки капуста не стане м’якою. Потім відкиньте на друшляк, викладіть на чисту суху тканину й залиште остигати.
- Приготуйте соус, змішавши майонез із медом або кленовим сиропом, гірчицею, пресованим часником і трохи чилі. Перемішайте до однорідності й відставте.
- Змочіть зубочистки у воді, щоб вони не обгоріли під час запікання.
- Сир наріжте тонкими довгими смужками, а скибочки бекону або шинки розріжте навпіл, щоб отримати коротші шматочки. Розкладіть скибочки бекону, змастіть їх медом або кленовим сиропом і злегка посипте стружкою чилі.
- У центр покладіть вузький шматочок сиру. Сир не повинен виходити за межі бекону, щоб він не витікав під час запікання. Покладіть брюссельську капусту на край бекону й загорніть. Закріпіть рулетики зубочистками.
- Викладіть рулетики на деко, застелене пекарським папером, і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 – 15 хвилин.
- Для більшої хрусткості та карамелізації вийміть рулетики з духовки, змастіть їх медом і поверніть у духовку ще на 5 хвилин.
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