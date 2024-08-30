Унікальність цих котлеток в тому, що цибуля є їхнім головним інгредієнтом. Це чудова ідея для смачної та швидкої вечері чи оригінальної закуски.

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Котлети з цибулі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 цибулини;
– 4 яйця;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.
  2. Перекладіть в миску.
  3. Збийте яйця і додайте пшеничне борошно.
  4. Приправте сіллю і перцем.
  5. Ретельно перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
  6. На сковороді розігрійте олію.
  7. Ложкою додавайте порції тіста, формуючи круглі котлети. Смажте з двох сторін до золотистої скоринки.
  8. Викладіть на дошку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.
  9. Подавайте на вечерю або як закуску з улюбленим соусом і хрустким салатом.

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