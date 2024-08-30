Унікальність цих котлеток в тому, що цибуля є їхнім головним інгредієнтом. Це чудова ідея для смачної та швидкої вечері чи оригінальної закуски.
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Котлети з цибулі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 цибулини;
– 4 яйця;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Перекладіть в миску.
- Збийте яйця і додайте пшеничне борошно.
- Приправте сіллю і перцем.
- Ретельно перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
- На сковороді розігрійте олію.
- Ложкою додавайте порції тіста, формуючи круглі котлети. Смажте з двох сторін до золотистої скоринки.
- Викладіть на дошку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.
- Подавайте на вечерю або як закуску з улюбленим соусом і хрустким салатом.
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