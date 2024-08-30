Унікальність цих котлеток в тому, що цибуля є їхнім головним інгредієнтом. Це чудова ідея для смачної та швидкої вечері чи оригінальної закуски.

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Котлети з цибулі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 цибулини;

– 4 яйця;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– сіль, перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками. Перекладіть в миску. Збийте яйця і додайте пшеничне борошно. Приправте сіллю і перцем. Ретельно перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто. На сковороді розігрійте олію. Ложкою додавайте порції тіста, формуючи круглі котлети. Смажте з двох сторін до золотистої скоринки. Викладіть на дошку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте на вечерю або як закуску з улюбленим соусом і хрустким салатом.

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