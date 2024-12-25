Втім, часто пампухи черствіють вже наступного дня, що не може радувати. Не біда – є вихід. 24 Канал з посиланням на ТСН розповідає, що робити, щоб випічка довго не черствіла.

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Що додавати до тіста, щоб випічка не черствіла

Щоб випічка – хліб, булочки, пиріжки і пампухи, залишалася тривалий час свіжою, досвідчені кулінари:

Використовують пшеничне борошно лише вищого ґатунку – в ньому менше клейковини. Перед випіканням його гарно просіюють.



Багато хто з кулінарів додає мінеральну воду – помічено, що з цим компонентом хлібні вироби черствіють повільніше.



Готова випічка довше залишається свіжою, якщо додати в тісто ложку рідкого меду.



Оладки, млинці, пироги й булочки менше сохнутимуть, якщо в тісто додати трохи манки.



Пиріжки, пампухи та будь-яка інша випічка після додавання картопляного чи кукурудзяного крохмалю вийдуть м'якими, повітряними і смачними та залишаться такими протягом кількох днів.



Хліб буде довго м'яким, якщо перемішати житнє і пшеничне борошно.

Важливе і зберігання

На смак випічки впливає і її зберігання. Контакт із повітрям прискорює втрату м'якості виробу, тому, щоб випічка довго залишалася свіжою:

Загорніть її в папір. Це найкращий спосіб зберегти хліб свіжим. У поліетилені або харчовій плівці волога не випаровується, і хліб швидко запліснявіє.



Зберігайте випічку в хлібниці. В закритій місткості випічка і хліб довше збережуть свіжість і смак завдяки невеликим дірочкам, які дозволяють повітрю вільно циркулювати.



Випічку можна заморозити – в такому вигляді вона може зберігатися декілька місяців. Перед вживанням достатньо буде розігріти її в духовці або мікрохвильовій печі.

А ви знаєте: які продукти не можна зберігати в холодильнику.