Ризький салат "Тріо" складається з трьох улюблених всіма інгредієнтів, а відтак, його полюблять ще до того, як зможуть скуштувати. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу Ukr.Media.

Цікаво Більше ніякого магазинного соусу: майонез з 4 інгредієнтів, який стане вашим надійним помічником

Інгредієнти:

– 200 грамів відвареної квасолі;

– 200 грамів шинки;

– 200 грамів сиру;

– 2 столові ложки майонезу.

Приготування:

Головна особливість цього салату – дотримання рівних пропорцій та однакової нарізки. Це означає, що всі інгредієнти мають бути нарізані шматочками приблизно одного розміру.

Такий підхід забезпечує гармонійне поєднання смаків і рівномірне перемішування продуктів.

Шинку та сир потрібно нарізати кубиками, які за розміром будуть відповідати відвареній квасолі.

Найбільше часу під час приготування займає саме цей етап – нарізка інгредієнтів.