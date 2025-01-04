Ризький салат "Тріо" складається з трьох улюблених всіма інгредієнтів, а відтак, його полюблять ще до того, як зможуть скуштувати. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу Ukr.Media.

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Рецепт салату "Тріо"

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів відвареної квасолі;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів сиру;
– 2 столові ложки майонезу.

Приготування:

  1. Головна особливість цього салату – дотримання рівних пропорцій та однакової нарізки. Це означає, що всі інгредієнти мають бути нарізані шматочками приблизно одного розміру.

  2. Такий підхід забезпечує гармонійне поєднання смаків і рівномірне перемішування продуктів.

  3. Шинку та сир потрібно нарізати кубиками, які за розміром будуть відповідати відвареній квасолі.

  4. Найбільше часу під час приготування займає саме цей етап – нарізка інгредієнтів.

  5. Після змішування салат можна заправити майонезом до смаку. За бажанням можна додати свіжу зелень або інші компоненти на ваш вибір.

Смачного!

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