Готувати такі сухарики насправді просто. Спробуйте – вам сподобається.
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Сухарики до пива
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів чорного хліба;
– 150 мілілітрів олії;
– 2 зубчики часнику;
– 20 грамів пармезану;
– 5 грамів солі.
Для соусу:
– 150 грамів сметани;
– 3 зубчики часнику;
– 0,5 пучка кропу.
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Приготування:
- Часник почистьте і подрібніть. Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- У сметану додайте подрібнені часник і кріп. Добре перемішайте.
- На пательні добре розігрійте олію. Хліб наріжте брусочками та покладіть в киплячу олію. Смажте на середньому вогні кілька хвилин до зарум'янення з усіх сторін.
- Викладіть сухарики у тарілку, посипте сіллю і тертим пармезаном. Подавайте зі сметанним соусом.
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