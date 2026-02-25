Насичений ароматний суп, збагачений вишуканими нотками червоної риби, підкорює навіть тих, хто не надто любить перші страви. Без зайвих витрат та зусиль ви зможете подати до столу страву, яка цілком заслуговує на всі можливі похвали, розповідає TikTok diana.maliutiak.

Як приготувати суп з хребта лосося?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 хребти з лосося;

– 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– кріп та петрушка до смаку;

– спеції до смаку.

Приготування:

Почистіть овочі від шкірки, після чого наріжте картоплю та моркву невеликими акуратними кубиками. Для основи юшки відваріть рибні хребти у злегка підсоленій воді. Під час кипіння обов’язково знімайте піну шумівкою, щоб бульйон залишався прозорим. Коли риба буде готова, ретельно процідіть рідину крізь сито, а м’якоть акуратно відділіть від кісток. У чистий бульйон покладіть нарізані овочі та цілу головку цибулі для аромату. Варіть до м’якості картоплі та моркви. Наприкінці поверніть у каструлю філе лосося, додайте улюблені спеції та дайте страві настоятися. Перед тим як розливати юшку по тарілках, рясно посипте її свіжою подрібненою зеленню.

Як купувати хребти лосося?

При виборі хребтів лосося для юшки важливо пам'ятати, що це не просто "кістки", а основа смаку та джерело корисних омега-3 жирів. Тому оцініть кількість м’яса: обирайте ті частини, де залишився солідний шар філе. Так ваша страва буде ситною, і вам не доведеться "полювати" за шматочками риби в каструлі, радить портал Kuchnia.

Зверніть увагу на зовнішній вигляд та запах. Свіжі хребти мають приємний, ледь помітний морський аромат; будь-який різкий або аміачний запах – привід відмовитися від покупки.

М’ясо має бути пружним і мати природний рожевий або помаранчевий колір без жовтих плям, які свідчать про окислення жиру та несвіжість продукту.

Також перевірте стан зрізів. Якщо ви купуєте заморожені хребти, на них не повинно бути товстого шару льоду (глазурі) або білих сухих плям.

