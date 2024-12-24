Докладніше про те, які продукти не можна ставити на стіл у Святвечір, розповідає 24 Канал.

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Що не можна ставити на Святвечір

З наближенням Святвечора багато сімей готуються до вечері, яка відображає простоту і традиції. Заведено уникати страв з молока, м'яса, яєць, жирів та інших продуктів тваринного походження.

Крім того, вечірня трапеза зазвичай виключає екзотичну їжу, морепродукти та алкогольні напої, дотримуючись культурних норм, притаманних цій події.

Молочні продукти

Святвечір знаменує собою завершення Різдвяного посту – дня, протягом якого заборонено вживати молоко та молочні продукти. Тому традиційні страви, які готували наші предки в цей день, були позбавлені будь-яких молочних інгредієнтів.

Яйця

Оскільки Різдвяний піст триває до Святвечора, яйця залишаються забороненим продуктом. Тому страви, що містять яйця, в тому числі різноманітна випічка, не рекомендується подавати на святковий стіл. Однак існує безліч варіантів без яєчної випічки.

Жирна їжа

Відповідно до спокійної суті Святвечора, жирна їжа відсутня у святкових приготуваннях. Це відображало прагнення підтримувати урочисту атмосферу свята.

М'ясні страви

З наближенням Святвечора багато сімей готуються дотримуватися давньої традиції утримання від м'яса в цей день посту. Відповідно на святкових столах немає м'ясних страв, таких як ковбаси, шашлики та печеня. Натомість готують рибні страви.

Алкоголь

Напередодні Різдва багато людей утримуються від вживання алкоголю через духовне значення свята. Однак деякі сім'ї, під впливом регіональних звичаїв, можуть поставити на стіл келих червоного вина, але помірно.

Гострі або екзотичні страви

Щоб зберегти безтурботну атмосферу Святвечора, не радять ставити на святковий стіл надто гострі, кислі чи екзотичні страви. Така їжа може порушити мир і гармонію, характерні для цього особливого дня. Замість цього рекомендується, щоб сім'ї вибирали більш м'які та збалансовані варіанти меню.

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