Докладніше про те, які продукти не можна ставити на стіл у Святвечір, розповідає 24 Канал.

Читайте також Застеляйте столи: що їсти першим на Святвечір

Що не можна ставити на Святвечір

З наближенням Святвечора багато сімей готуються до вечері, яка відображає простоту і традиції. Заведено уникати страв з молока, м'яса, яєць, жирів та інших продуктів тваринного походження.

Крім того, вечірня трапеза зазвичай виключає екзотичну їжу, морепродукти та алкогольні напої, дотримуючись культурних норм, притаманних цій події.

  • Молочні продукти

Святвечір знаменує собою завершення Різдвяного посту – дня, протягом якого заборонено вживати молоко та молочні продукти. Тому традиційні страви, які готували наші предки в цей день, були позбавлені будь-яких молочних інгредієнтів.

  • Яйця

Оскільки Різдвяний піст триває до Святвечора, яйця залишаються забороненим продуктом. Тому страви, що містять яйця, в тому числі різноманітна випічка, не рекомендується подавати на святковий стіл. Однак існує безліч варіантів без яєчної випічки.

  • Жирна їжа

Відповідно до спокійної суті Святвечора, жирна їжа відсутня у святкових приготуваннях. Це відображало прагнення підтримувати урочисту атмосферу свята.

  • М'ясні страви

З наближенням Святвечора багато сімей готуються дотримуватися давньої традиції утримання від м'яса в цей день посту. Відповідно на святкових столах немає м'ясних страв, таких як ковбаси, шашлики та печеня. Натомість готують рибні страви.

  • Алкоголь

Напередодні Різдва багато людей утримуються від вживання алкоголю через духовне значення свята. Однак деякі сім'ї, під впливом регіональних звичаїв, можуть поставити на стіл келих червоного вина, але помірно.

  • Гострі або екзотичні страви

Щоб зберегти безтурботну атмосферу Святвечора, не радять ставити на святковий стіл надто гострі, кислі чи екзотичні страви. Така їжа може порушити мир і гармонію, характерні для цього особливого дня. Замість цього рекомендується, щоб сім'ї вибирали більш м'які та збалансовані варіанти меню.

Пригадайте: які 12 страв мають бути на кожному столі у вечерю перед Різдвом.