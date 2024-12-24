Докладніше про те, які продукти не можна ставити на стіл у Святвечір, розповідає 24 Канал.
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Що не можна ставити на Святвечір
З наближенням Святвечора багато сімей готуються до вечері, яка відображає простоту і традиції. Заведено уникати страв з молока, м'яса, яєць, жирів та інших продуктів тваринного походження.
Крім того, вечірня трапеза зазвичай виключає екзотичну їжу, морепродукти та алкогольні напої, дотримуючись культурних норм, притаманних цій події.
- Молочні продукти
Святвечір знаменує собою завершення Різдвяного посту – дня, протягом якого заборонено вживати молоко та молочні продукти. Тому традиційні страви, які готували наші предки в цей день, були позбавлені будь-яких молочних інгредієнтів.
- Яйця
Оскільки Різдвяний піст триває до Святвечора, яйця залишаються забороненим продуктом. Тому страви, що містять яйця, в тому числі різноманітна випічка, не рекомендується подавати на святковий стіл. Однак існує безліч варіантів без яєчної випічки.
- Жирна їжа
Відповідно до спокійної суті Святвечора, жирна їжа відсутня у святкових приготуваннях. Це відображало прагнення підтримувати урочисту атмосферу свята.
- М'ясні страви
З наближенням Святвечора багато сімей готуються дотримуватися давньої традиції утримання від м'яса в цей день посту. Відповідно на святкових столах немає м'ясних страв, таких як ковбаси, шашлики та печеня. Натомість готують рибні страви.
- Алкоголь
Напередодні Різдва багато людей утримуються від вживання алкоголю через духовне значення свята. Однак деякі сім'ї, під впливом регіональних звичаїв, можуть поставити на стіл келих червоного вина, але помірно.
- Гострі або екзотичні страви
Щоб зберегти безтурботну атмосферу Святвечора, не радять ставити на святковий стіл надто гострі, кислі чи екзотичні страви. Така їжа може порушити мир і гармонію, характерні для цього особливого дня. Замість цього рекомендується, щоб сім'ї вибирали більш м'які та збалансовані варіанти меню.
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