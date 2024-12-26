Цей салат точно припаде вам до вподоби. Запечений болгарський перець у поєднанні з кількома додатковими інгредієнтами створює дивовижну смакову гармонію. 24 Канал радить провести експеримент, приготувавши теплий салат за рецептом Bene Gusto.

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Рецепт теплого салату з перцю

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодкого болгарського перцю;

– пучок кінзи (приблизно 50 грамів);

– 1 лимон;

– рослинна олія до смаку;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте перець і обсушіть. Розріжте його навпіл, видаліть насіння та плодоніжки. Викладіть половинки на деко та запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 20 – 30 хвилин. Готовий перець перекладіть у глибоку миску та накрийте харчовою плівкою або фольгою на 10 хвилин – це полегшить зняття шкірки. Очистіть перець від шкірки, наріжте смужками та покладіть у миску. Додайте до перцю дрібно нарізану зелень. За бажанням кінзу можна замінити петрушкою. Приправте сіллю та перцем, заправте сумішшю лимонного соку та рослинної олії. Ретельно перемішайте. Теплий салат із запеченого перцю готовий до подачі.

Смачного!

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