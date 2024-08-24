Цвітну капусту в клярі дуже швидко готувати. Найсмачніше її подавати з часниковим соусом – вичавлений часник, майонез та трішки чорного перцю.

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Рецепт цвітної капусти в клярі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати цвітну капусту:

Приготування:

  1. Розділіть цвітну капусту на суцвіття та відваріть майже до готовності у киплячій підсоленій воді.
  2. Для кляру збийте яйця, молоко та трішки борошна. Він має вийти за густотою, як сметана.
  3. Обсмажте капусту в клярі на пательні та перекладіть у посудину з кришкою.
  4. Наріжте дрібно цибульку, зелень, часник і додайте до капусти.

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